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迪麗熱巴帶鮮肉掃22任情人墓 新歡一句話甘願成第23座墳

記者陳慧貞／即時報導
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迪麗熱巴在「白日提燈」中飾演在歸墟棲身四百年，卻始終維持少女容顏的靈主賀思慕。（...
迪麗熱巴在「白日提燈」中飾演在歸墟棲身四百年，卻始終維持少女容顏的靈主賀思慕。（圖／愛爾達電視提供）

迪麗熱巴、陳飛宇主演，古裝奇幻中國劇「白日提燈」以人鬼戀為敘事核心，融合復仇、宿命、靈異案件與雙向救贖等元素。兩人首次合作，談及對彼此印象，迪麗熱巴忍不住爆料，直指外表看似冷酷有距離感的陳飛宇，在拍片現場其實是一個「移動小暖爐」，直呼對方身上彷彿散發著源源不絕的熱量，就像隨身攜帶了加熱器一樣，只要待在他身邊就能感受到滿滿的溫暖。

「白日提燈」劇中，迪麗熱巴飾演在歸墟棲身400年，卻始終維持少女容顏的靈主「賀思慕」，天生缺失五感的她，手持萬靈燈引渡亡魂、鎮守鬼城。迪麗熱巴以甜美孤女與冷冽靈主的雙重面貌，展現角色極致反差，劇中更一口氣變換多套鬼王造型，被粉絲盛讚是她歷來最令人驚豔的古裝扮相之一。

陳飛宇則飾演凡人少將軍「段胥」，400歲鬼王與少年將軍的極致年齡差，也為兩人的感情增添強烈宿命感。戲裡，迪麗熱巴甚至帶陳飛宇參觀過往二十二任情人的墓地，試圖勸他知難而退，段胥卻甘願成為她記憶中的「第二十三座墳」。劇情後段，段胥更在兩人大婚之際，為了替賀思慕換回五感選擇犧牲自己，讓向來冷靜強大的賀思慕徹底崩潰，將這段甜虐交織的人鬼戀推向最催淚的高潮。

製作方面，「白日提燈」由「長相思」導演秦榛掌鏡，攜手「琅琊榜」美術設計邵昌勇聯手打造。劇組融合敦煌紋飾的東方神祕感與哥德式風格的冷冽浪漫，以高達26公尺的實景搭建鬼城「歸墟城」，全劇更打造約1900個電影級特效鏡頭。紙錢化為白蝶、水母狀遊靈穿梭生死之間，讓東方志怪世界展現出華麗而詭譎的獨特美感。

陳飛宇（左）在「白日提燈」首搭迪麗熱巴擦出CP感。（圖／愛爾達電視提供）
陳飛宇（左）在「白日提燈」首搭迪麗熱巴擦出CP感。（圖／愛爾達電視提供）

迪麗熱巴(左)、陳飛宇在「白日提燈」上演四百歲人鬼戀。（圖／愛爾達電視提供）
迪麗熱巴(左)、陳飛宇在「白日提燈」上演四百歲人鬼戀。（圖／愛爾達電視提供）

陳飛宇在「白日提燈」中飾演身世成謎的凡人少將軍「段胥」。（圖／愛爾達電視提供）
陳飛宇在「白日提燈」中飾演身世成謎的凡人少將軍「段胥」。（圖／愛爾達電視提供）

迪麗熱巴、陳飛宇主演「白日提燈」官方海報。（圖／愛爾達電視提供）
迪麗熱巴、陳飛宇主演「白日提燈」官方海報。（圖／愛爾達電視提供）

精華 FAQ

  • 該劇以人鬼戀為核心，融合復仇、宿命、靈異案件與雙向救贖。迪麗熱巴與陳飛宇飾演的角色在甜虐交織中推動劇情發展。

  • 迪麗熱巴爆料陳飛宇外表冷酷，私下卻像一個移動小暖爐，待在他身邊就能感受到源源不絕的溫暖，形成強烈反差感。

  • 劇組由長相思導演秦榛執導，搭配琅琊榜美術設計邵昌勇，實景搭建26公尺鬼城，並打造約1900個電影級特效鏡頭。

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