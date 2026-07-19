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41歲朱珠「陪K老師工作」 曬比基尼照還揭身材數據

娛樂新聞組／即時報導
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朱珠秀出穿比基尼的好身材。（取材自南方娛樂網）
朱珠秀出穿比基尼的好身材。（取材自南方娛樂網）

許久沒有高調營業的中國演員朱珠，近日分享一組與家人在義大利、英國旅行的照片，大方秀出穿比基尼的好身材。41歲的朱珠肚皮上沒有一絲贅肉、線條勻稱，展現出健康體態；一家三口同框的畫面也讓眼尖的網友發現，女兒珠寶的膚色完美避開了媽媽的白皮膚，精準復刻爸爸，讓不少人調侃「太真實了」。

南方娛樂網報導，朱珠在社交平台配文稱「陪K老師工作」，K老師指的就是朱珠的老公王昀佳，簡單幾個字就低調秀出了夫妻間的相處日常。

據了解，此次歐洲行程主要與王昀佳的西裝相關業務及工作洽談有關，朱珠陪同丈夫處理工作期間，也帶著女兒體驗海外生活。

朱珠在一系列照片中曬出泳裝造型，已為人母的她肌膚緊緻平滑，線條勻稱流暢，166公分的身高加持下，腿長比例優越，四肢纖細卻不若當下流行的紙片人，渾身透出一股從容大氣。在被網友問到身材數據時，她也大方回應：「166（公分），108（斤），永遠在減肥中」，展現出接地氣的一面。

網友發現朱珠女兒的膚色精準復刻爸爸。（取材自南方娛樂網）
網友發現朱珠女兒的膚色精準復刻爸爸。（取材自南方娛樂網）

除了個人照片外，朱珠也分享與丈夫、女兒同行的畫面。照片中，女兒珠寶的膚色較接近父親，與朱珠的膚色形成對比，不少網友留言表示「精準復刻爸爸的膚色」。

除此之外，朱珠也曬出室內照片。她身穿紅色長裙，搭配手提包，坐在沙發上觀看丈夫工作，展現另一種風格，讓網友大讚「大方展現真實自己」。

精華 FAQ

  • 報導指出，她此次前往義大利、英國等地，主要是陪丈夫王昀佳處理西裝相關業務與工作洽談，同時也帶著女兒一起體驗海外生活。

  • 她在社交平台寫下「陪K老師工作」，其中K老師指的就是丈夫王昀佳，簡短幾個字便低調透露夫妻倆一同出差的日常。

  • 她大方曬出比基尼照，並回應身材數據為166公分、108斤，還說「永遠在減肥中」；另外一家三口合照中，女兒膚色像爸爸，也引發網友熱議。

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