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張凌赫軍裝上身 強吻王楚然 神顏CP「這一秒過火」

記者趙大智╱綜合報導
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張凌赫（左）、王楚然在新劇「這一秒過火」中上演亂世虐戀。(圖／愛奇藝國際版提供)
張凌赫（左）、王楚然在新劇「這一秒過火」中上演亂世虐戀。(圖／愛奇藝國際版提供)

陸劇男神張凌赫憑藉「逐玉」人氣再攀高峰，新作「這一秒過火」裡他換上軍裝，飾演外表冷峻、內心偏執的軍閥二代，與王楚然飾演的復仇千金展開的強吻、拉扯情感，看得觀眾欲罷不能。

張凌赫(左)王楚然主演的「這一秒過火」7月19日起播出。(圖／愛奇藝國際版提供)
張凌赫(左)王楚然主演的「這一秒過火」7月19日起播出。(圖／愛奇藝國際版提供)

「這一秒過火」改編自匪我思存小說「如果這一秒，我沒遇見你」，故事描述世家少爺慕容清嶧(張凌赫飾)幼年因被抱錯，在養父家受盡折磨，逃亡途中獲藥商之女任素素(王楚然飾)所救，卻也讓任家因此慘遭滅門。多年後，兩人再度重逢並萌生情愫，但任素素為了救人選擇假死，化名方牧蘭，以哥哥未婚妻的身分重返慕容家，展開復仇計畫。兩人在猜忌、試探與拉扯之間，一步步揭開塵封多年的真相。

預告中，張凌赫以軍裝、長大衣、西裝等多套造型亮相，不僅展現貴公子氣質，也散發危險迷人的反派魅力。其中，他將王楚然逼至洗手台前強吻，下一秒卻遭對方狠狠甩了一巴掌，隨後畫面交錯兩人昔日甜蜜與痛苦回憶，強烈情感張力讓不少觀眾直呼期待值爆表。

談到角色，張凌赫表示，慕容清嶧初看之下不好親近，但真正吸引人的地方，在於角色不只是偏執霸道，更有深藏心底的柔軟。他說：「他不只是重感情，也能理解受苦的人，人物層次很豐富。」

張凌赫（左）王楚然氛圍感滿點。(圖／愛奇藝國際版提供)
張凌赫（左）王楚然氛圍感滿點。(圖／愛奇藝國際版提供)

張凌赫海報。(圖／愛奇藝國際版提供)
張凌赫海報。(圖／愛奇藝國際版提供)

王楚然則一人分飾任素素、方牧蘭兩角，從溫柔善良的大小姐，轉變成帶著祕密歸來的復仇女子。她透露最喜歡方牧蘭登場後的造型，與角色復仇心境十分契合；此外，角色在不同人生階段，呈現痛苦、隱忍與仇恨等多種情緒，演起來十分過癮。她笑說：「拍哭戲最麻煩的是，我常常鼻水流得比眼淚還快，很浪費衛生紙。」

除了虐戀戲碼，劇中一段貫穿全劇的雙人舞同樣是重要看點。劇組特別安排專業舞蹈老師指導，張凌赫透露，直到殺青前都還在持續練習，希望能完美呈現角色不同時期的情感變化。

王楚然則笑說，張凌赫其實跳得很好，只是兩人偶爾舞步沒對上，常互踩對方的腳，加上舞蹈戲有許多不同機位，每換一次角度就得重新跳一次，十分考驗默契與體力。

戲外拍攝氣氛其實相當歡樂。王楚然透露，劇組私下很愛互相惡作劇，她曾買了會彈出蟑螂的口香糖整人玩具，原本打算拿來嚇張凌赫，沒想到自己拿反方向，最後反而是導演中招，當場被嚇得直呼：「妳太壞了！」笑翻全場。

王楚然海報。(圖／愛奇藝國際版提供)
王楚然海報。(圖／愛奇藝國際版提供)

張凌赫（左）、王楚然在新劇「這一秒過火」中上演亂世虐戀。(圖／愛奇藝國際版提供)
張凌赫（左）、王楚然在新劇「這一秒過火」中上演亂世虐戀。(圖／愛奇藝國際版提供)

精華 FAQ

  • 劇情改編自匪我思存小說，描述慕容清嶧與任素素年少相救、家族滅門與多年後重逢的虐戀故事，兩人因猜忌、試探與復仇計畫展開拉扯。

  • 他飾演外表冷峻、內心偏執的軍閥二代慕容清嶧，造型涵蓋軍裝、大衣與西裝，兼具貴公子氣質與危險感，角色也帶有柔軟與同理心。

  • 除了強吻與情感衝突，貫穿全劇的雙人舞也是重點，兩位演員為此長期排練；戲外王楚然還曾拿彈出蟑螂的玩具整人，反而嚇到導演。

張凌赫

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