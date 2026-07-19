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慘遭經紀公司壓榨…羅正紅10年 但戶頭只有4831元

記者陳穎╱綜合報導
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羅正說出道以來，幾乎一直背負著債務生活。(取材自微博)
羅正說出道以來，幾乎一直背負著債務生活。(取材自微博)

大陸男星羅正2018年參加選秀節目「偶像練習生」打開知名度，近年轉戰戲劇圈演出多部影視作品；不過，外界眼中星途順遂的他，近日在節目中公開銀行存款，帳戶餘額竟只有4831元(人民幣，下同，約718美元)，意外掀起熱議，也讓他親口揭露多年來遭經紀公司壓榨的經歷。

羅正在節目「內娛和TA的經紀人」中坦言，踏入演藝圈至今，幾乎一直背負著債務生活。他回憶，10年前剛入行在沒有仔細閱讀合約情況下，就簽下長達10年的經紀約。起初每月薪資僅2500元，即使參加「偶像練習生」累積知名度後，月薪也只增加到5000元。

他透露，自己人氣最高時，每年替公司創造約200萬至300萬元收入，但年底真正拿到手的分潤卻只有約2萬元。事後才知公司以「培訓成本」名義扣除各項費用，甚至連練習室折舊、飲水機、燈泡更換、工作人員出差食宿及助理薪資等開銷，都算在藝人身上，讓他苦笑形容自己是「工作越多，欠得越多」。

除了財務壓力外，羅正還爆料，長期遭公司以各種方式監控，當時助理會以工作名義偷拍他的私下生活，作為日後施壓的手段。當他決定解約時，公司更要求高達5000萬元違約金，讓他一度陷入人生低谷，甚至萌生「不如去當保全」的念頭。

直到遇見現任經紀人瀟瀟協助處理法律事務，才成功將賠償金降至數百萬元，並逐步償還債務。羅正透露，自己已在2024年還清主要欠款，但至今仍須分期支付當年解約官司所產生的律師費。

談起終於還清大部分債務的那一刻，羅正沒有想像中的如釋重負，反而平靜表示：「我沒有任何特別的感覺，因為我從來沒有真正擁有過錢。」

精華 FAQ

  • 因為他銀行帳戶餘額只有4831元，與外界以為的明星收入落差極大；他進一步坦承多年幾乎都在負債，才讓外界震驚。

  • 他表示人氣高峰時每年替公司賺進約200萬到300萬元，但年底實拿分潤僅約2萬元，且還被扣除培訓、設備與人事等費用。

  • 在現任經紀人瀟瀟協助法律事務後，他成功把5000萬元違約金降到數百萬元，並於2024年還清主要欠款，但仍在分期支付律師費。

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