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杜絕黃牛…王俊凱個唱祭史上最嚴鐵規 本人也搶不到票

娛樂新聞組／綜合報導
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王俊凱巡迴演唱會祭出一連串超嚴格的入場規定。(取材自微博)
王俊凱巡迴演唱會祭出一連串超嚴格的入場規定。(取材自微博)

人氣偶像王俊凱「當·潮汐漫溢」巡迴演唱會起跑，未演先轟動的不是表演內容，而是一連串嚴格的入場規定，被網友封為「內娛史上最嚴演唱會」，從購票、驗票到現場觀演規範全面升級，引發熱烈討論，也讓不少歌迷直呼，這次主辦方是鐵了心要杜絕黃牛。

綜合媒體報導，此次演唱會採用被稱為「四級強實名」驗票制度，觀眾入場時必須同時出示身分證正本、電子票券，並完成臉部辨識與本人身分核驗，四項資訊缺一不可。此外，門票售出後也全面禁止轉贈與轉售，希望從源頭阻絕炒票亂象。

最受矚目的是，過去常被視為公關票、黃牛票來源的嘉賓包廂票，這次也全部採原價公開販售。網路更盛傳，連王俊凱本人想替朋友搶票都沒成功，還在社群發文寫下「沒了沒了」，意外成為熱門話題，不少粉絲笑說，「連本人都沒有特權」。

除了票務制度，主辦單位對演唱會品質同樣要求嚴格。根據公開資訊，演唱會保證演唱22首歌曲，純演唱時間達90分鐘，全程採全開麥演出，沒有邀請嘉賓，希望把焦點完全留給舞台與音樂本身。

為了提升觀演體驗，主辦方還逐一測試觀眾席視角，主動取消所有立柱遮擋及反光嚴重的座位，寧可少賣票，也不讓歌迷花錢卻只能看柱子。同時，現場禁止攜帶個人燈牌及直播設備，統一使用官方中控螢光棒，維持整體視覺效果。

相關規定曝光後，獲得不少歌迷支持，認為真正做到保障觀眾權益，值得其他演唱會借鏡；但也有網友苦笑表示，規則雖然完善，卻還是搶不到票，「最大的問題就是進不去」。

精華 FAQ

  • 因為從購票、驗票到現場觀演規範都全面升級，採4級強實名制度，要求身分證、電子票、臉部辨識與本人核驗同時通過，並禁止轉售轉贈，幾乎把黃牛空間封死。

  • 除了嚴格實名驗票外，門票售出後不得轉贈或轉售，過去常見的嘉賓包廂票也改為原價公開販售，目的就是避免公關票與黃牛票流入市場，讓票務更透明。

  • 主辦方保證演唱22首、純演唱90分鐘，並採全開麥、不邀嘉賓；同時取消立柱遮擋與反光座位，禁帶個人燈牌及直播設備，改用官方中控螢光棒維持整體效果。

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