陷多起風波、演唱會被全網唱衰 單依純上海連唱3場封神

單依純在演唱會上造型多變。(取材自微博)

近期陷入多起風波的大陸歌手單依純，近日在上海舉辦演唱會，會前她被不少網友唱衰，嘲諷她是OST釘子戶，經歷版權風波、票價跳水斷言她撐不起大型演唱會。但單依純連唱三場，門票秒殺，沒有特邀嘉賓，沒有花哨劇本，近三小時全程全開麥，她在演唱會上的多變造型，還被粉絲和媒體冠上了「時尚女王」稱號，一夕間口碑反轉，三場「封神」。

單依純在演唱會上造型多變。(取材自微博)

據網易報導，「2020中國好聲音」奪冠的單依純，後來因翻唱周興哲「永不失聯的愛」獲好評而出道，此後陸續為多部影視劇演唱主題曲（OST），並發行個人音樂作品，成為華語新生代實力派女歌手。但伴隨她的爭議也不斷，其中最多的質疑聲來自嘲諷她「只會唱別人的歌」，近來與李榮浩的版權爭議也讓她飽受指責，以致這次她「純妹妹2.0」巡迴演唱會，許多人看衰。

面對唱衰，單依純選擇用歌聲與實力來回應，上海演唱會三場連開，場場爆滿，1500片LED打造的「蛋島」舞台、四面環繞投影。而且，近3小時全開麥穩如CD，真假音轉換絲滑，即便出現卡痰等突發狀況，也能臨場迅速將高音頂上，被形容為「老天追著餵飯吃的嗓子」、「現場細膩唱腔比錄音棚更有感染力」。

此外，多套高定造型輪番登場，包括Georges Hobeika 2025春夏禮服，安可環節穿上香奈兒2026秋冬系列，兩大品牌Chanel與Coach還為上海站送去了花籃。

單依純在演唱會上造型多變。(取材自微博)

單依純在演唱會上造型多變。(取材自微博)