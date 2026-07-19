我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世界盃／法國防線大失火 單場狂丟6球創隊史第2慘 姆巴佩：感覺背叛了德尚

一進室內就頭暈、肩頸痠、眼睛乾？ 醫揭「冷氣病」4大警訊

陷多起風波、演唱會被全網唱衰 單依純上海連唱3場封神

娛樂新聞組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
單依純在演唱會上造型多變。(取材自微博)
單依純在演唱會上造型多變。(取材自微博)

近期陷入多起風波的大陸歌手單依純，近日在上海舉辦演唱會，會前她被不少網友唱衰，嘲諷她是OST釘子戶，經歷版權風波、票價跳水斷言她撐不起大型演唱會。但單依純連唱三場，門票秒殺，沒有特邀嘉賓，沒有花哨劇本，近三小時全程全開麥，她在演唱會上的多變造型，還被粉絲和媒體冠上了「時尚女王」稱號，一夕間口碑反轉，三場「封神」。

單依純在演唱會上造型多變。(取材自微博)
單依純在演唱會上造型多變。(取材自微博)

據網易報導，「2020中國好聲音」奪冠的單依純，後來因翻唱周興哲「永不失聯的愛」獲好評而出道，此後陸續為多部影視劇演唱主題曲（OST），並發行個人音樂作品，成為華語新生代實力派女歌手。但伴隨她的爭議也不斷，其中最多的質疑聲來自嘲諷她「只會唱別人的歌」，近來與李榮浩的版權爭議也讓她飽受指責，以致這次她「純妹妹2.0」巡迴演唱會，許多人看衰。

面對唱衰，單依純選擇用歌聲與實力來回應，上海演唱會三場連開，場場爆滿，1500片LED打造的「蛋島」舞台、四面環繞投影。而且，近3小時全開麥穩如CD，真假音轉換絲滑，即便出現卡痰等突發狀況，也能臨場迅速將高音頂上，被形容為「老天追著餵飯吃的嗓子」、「現場細膩唱腔比錄音棚更有感染力」。

此外，多套高定造型輪番登場，包括Georges Hobeika 2025春夏禮服，安可環節穿上香奈兒2026秋冬系列，兩大品牌Chanel與Coach還為上海站送去了花籃。

單依純在演唱會上造型多變。(取材自微博)
單依純在演唱會上造型多變。(取材自微博)

單依純在演唱會上造型多變。(取材自微博)
單依純在演唱會上造型多變。(取材自微博)

精華 FAQ

  • 她先前捲入版權爭議，又被質疑長期只唱OST、缺乏大型舞台號召力，因此不少網友原本認為她撐不起連開3場的巡演。

  • 單依純以近3小時全程全開麥演出回應質疑，現場真假音切換流暢，遇到卡痰也能臨場穩住高音，展現強大現場控制力。

  • 除了3場門票秒殺、場場爆滿，她還以1500片LED舞台與多套高定造型吸睛，連Chanel、Coach都送花籃，讓她被讚為封神級表現。

上一則

手滑？認愛？ Jennie深夜突曬「頭靠神秘男肩」親密照

下一則

52歲「運動辣妹」媚兒喜嫁了 辣妹合唱團齊賀 獨缺維多利亞

延伸閱讀

演唱會大秀比基尼 還內衣外穿露底褲 趙露思嚇到老粉

演唱會大秀比基尼 還內衣外穿露底褲 趙露思嚇到老粉
黃牛GG了…王俊凱演唱會祭「史上最嚴鐵規」 連本人都搶不到票

黃牛GG了…王俊凱演唱會祭「史上最嚴鐵規」 連本人都搶不到票
「歌手」走音成陰影 楊丞琳淚談低潮：大家不要心疼我

「歌手」走音成陰影 楊丞琳淚談低潮：大家不要心疼我
鄧紫棋演唱會因颱風取消 直播補償歌迷

鄧紫棋演唱會因颱風取消 直播補償歌迷

熱門新聞

葉麗儀靠著歌曲「上海灘的版稅收入加上自己的投資，已實現財富自由。（取材自極目新聞）

一首「上海灘」版稅收50年 79歲女歌手：每年拿2張支票

2026-07-16 08:00
尤雅旅居美國多年。圖／全球音樂經紀提供

迷倒張學友、劉德華…玉女始祖消失16年露面 美如天仙

2026-07-15 15:40
羅大佑72歲生日前夕迎音樂「新生命」。圖／媒體棧、大右音樂、超級圓頂提供

羅大佑72歲生日前夕爆喜訊 宣布再迎「新生命」

2026-07-10 09:51
張秀卿「戲說台灣」白沙屯媽祖廟首次授權戲劇拍攝。記者王聰賢／攝影

台語歌后揭47年血淚路 借錢、老闆跑路錢沒了1句話看淡

2026-07-13 13:46
吳綺莉罕見開直播談成龍。(取材自微博)

成龍未認私生女原因曝光 吳綺莉：是我不願做親子鑑定

2026-07-15 19:37
「赤身裸愛」邀請現役色情片演員艾莉莎薩維奇全裸上陣。（圖／原創娛樂提供）

真AV女優全裸上陣 揭成人產業幕後真相 探索親密關係真實樣貌

2026-07-03 01:20

超人氣

更多 >
華人帶「飛行神器」美空乘屢警告 還不給飯吃？

華人帶「飛行神器」美空乘屢警告 還不給飯吃？
好市多海鮮組合包「完勝Trader Joe's」華人公開撈汁小海鮮食譜

好市多海鮮組合包「完勝Trader Joe's」華人公開撈汁小海鮮食譜
世界盃／姆巴佩下半場梅開二度 超越梅西成史上進球王

世界盃／姆巴佩下半場梅開二度 超越梅西成史上進球王
一句話惹殺機 北京21歲女子命喪家中 兇手竟是生父

一句話惹殺機 北京21歲女子命喪家中 兇手竟是生父
25年圓一個夢…星爺「心中火永不熄滅」 前女足球員孫子七成幕後王牌

25年圓一個夢…星爺「心中火永不熄滅」 前女足球員孫子七成幕後王牌