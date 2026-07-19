劉宇寧肘推龔俊？粉絲護主互罵 劉：天塌了、到此為止

近日在綜藝節目「地球超新鮮」錄製過程中，劉宇寧 在非遊戲環節用手肘將龔俊從高台推下片段，引起廣泛討論。根據網傳視頻，龔俊被「推」後重心不穩，看似跌下高台，龔俊粉絲認為劉宇寧故意推拐，劉宇寧粉絲則跳出來護航，雙方粉絲互罵；劉宇寧和龔俊事後都澄清稱「我們是好朋友」，呼籲雙方粉絲止戰，「此事到此為止」。

網易報導，「超球超新鮮」節目中的泥潭遊戲收尾階段，一眾嘉賓站在1米高台上等候導演指令，劉宇寧用手肘推了身旁龔俊一把，龔俊一個重心不穩，看起來似跌下高台，但後來憑藉核心力量穩穩站住，並未磕碰受傷，事後龔俊還對劉宇寧笑著打趣說：「你這傢伙。」

不過，這段片段被某些自媒體掐頭去尾剪接後放上網，看來像是「劉宇寧用手肘把龔俊推下高台」，隨即引發龔俊粉絲不滿，批評劉宇寧「故意推人」，要他「出面道歉」。

劉宇寧粉絲反擊稱，網上視頻被斷章取義，完整片段是龔俊下一秒就將劉宇寧拽下泥潭，雙方屬互相打鬧、綜藝效果式互動，認為龔俊粉絲模糊焦點。雙方粉絲在網上隔空交火，相關話題輪番登榜。

報導指出，連軸拍戲、錄製「地球超新鮮」一整天未看手機的劉宇寧，收工後才發現自己與龔俊的泥潭打鬧片段被全網熱議，自嘲「天塌了」，隨後發出多則帖文回應。

劉宇寧表示，「我跟龔俊私底下已經溝通過了。我倆這點事不叫事」，並稱「做得不夠好的地方。以後會加倍注意」，呼籲粉絲「不要去攻擊別人」、「此事到此為止」；他指近來鮮少露面，一是因拍攝「鐵證」忙碌，二是「最近做什麼都會被逐幀分析、上綱上線」。

龔俊也發語音稱「我跟劉哥私下關係非常好，都是好朋友，很好的好朋友」，呼籲粉絲「開心追綜藝」。龔俊並在劉宇寧微博下留言「劉哥，到時候帶你去吃成都豬蹄no.1」，劉宇寧秒回「好滴！我請客」。兩人互動被視為破冰收尾。

劉宇寧是「地球超新鮮」的固定嘉賓。(視頻截圖)

「地球超新鮮」中劉宇寧(右二)用手肘「推」了龔俊(右一)一下，被惡意剪輯PO上網，掀起雙方粉絲罵戰。(取材自微博)