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何與狂撩女神「太會撒嬌裝弱雞」導演受不了刪戲啦

記者陳慧貞／即時報導
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何宜謙（何與）在「百花殺」中飾演病弱實則心思深沉的太子蕭華雍。（圖／Disney...
何宜謙（何與）在「百花殺」中飾演病弱實則心思深沉的太子蕭華雍。（圖／Disney+提供）

由何宜謙（何與）、孟子義主演的權謀愛情大戲「百花殺」已上線熱播，該劇憑藉明快節奏與高智商雙強人設，火速斬獲騰訊熱度破27000、強勢拿下S+大劇評級，被無數網友封為暑期最大黑馬，盛讚具有「短劇的極致爽感，長劇的頂級質感」。

劇中，孟子義飾演具備超凡嗅覺的清冷調香聖手「沈汐和」，性格殺伐果斷，從不委屈自己，是從頭到尾都順利的王者人生，戲外她爽朗直呼這是自己演過「最爽的角色」，而在最新劇情中，頭腦清醒的沈汐和透過香氣識破了何與飾演的太子「蕭華雍」，發現他並非表面上病弱無力，私下竟是手握大權、滲透朝堂的狠角色，為了避免自己反被算計，沈汐和果斷提出解除婚約。

兩位主演日前接受訪問，何與坦言自己拍得最過癮的就是劇中「裝茶」和「裝病」的橋段：「我本人其實非常身強體壯，第一次演這麼綠茶的角色。為了達成小心願，每天都在汐和身邊撒潑打滾。」孟子義則加瑪爆料，何與撒嬌耍賴的戲分多到「連導演都看不下去」，最後甚至在正片中忍痛刪減了部分片段，何與則深情解釋，這一切的黏人行為都只為了能走入女主角的心。

而這次兩人促成二搭，背後功臣竟然是粉絲的熱搜關鍵字。孟子義分享當初自己先接到邀約，隨後在網路上看到「孟子義何與二搭」的搜尋詞，便向製作團隊提議詢問何與的檔期，沒想到一拍即合。戲外兩人的互動更是化學反應滿滿，孟子義笑虧：「兩次合作，何與都演戀愛腦，對我一見鍾情」，何與立刻接話「這說明你漂亮」。何與更在備戲期間貼心陪對方練習調香，雖自嘲「學半天學不明白」，卻也成功為戲內外營造出滿滿的粉紅泡泡。

「百花殺」的隱藏彩蛋莫過於孟子義的愛犬「巧克力」友情出演，最終孟子義登上高位，手中抱著的襁褓嬰兒其實是巧克力。當被問及愛犬是否有片酬，她笑言「一點都沒給」，打趣補充：「不過現在放暑假了，我斥資替他買了最大容量的平板，特批他每天用兩小時追『百花殺』。」

孟子義、何與主演「百花殺」主視覺海報。（圖／Disney+提供）
孟子義、何與主演「百花殺」主視覺海報。（圖／Disney+提供）

何宜謙（何與）(左)、孟子義主演「百花殺」。（圖／Disney+提供）
何宜謙（何與）(左)、孟子義主演「百花殺」。（圖／Disney+提供）

孟子義(右)靠「熱搜關鍵字」二搭何與，戲裡戲外火花不斷。（圖／Disney+提供...
孟子義(右)靠「熱搜關鍵字」二搭何與，戲裡戲外火花不斷。（圖／Disney+提供）

精華 FAQ

  • 因為該劇節奏明快、雙強人設鮮明，又兼具短劇般的爽感與長劇質感，上線後迅速衝到騰訊熱度破27000，並拿下S+評級。

  • 他飾演太子蕭華雍，表面病弱無力，私下卻是手握大權、滲透朝堂的狠角色；為接近女主，他還刻意裝茶、裝病、撒嬌耍賴。

  • 孟子義先接到邀約後，看到網路上「孟子義何與二搭」的熱搜關鍵字，便主動提議詢問何與檔期，結果雙方一拍即合，順利促成再度合作。

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