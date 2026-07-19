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周星馳最愛的「星女郎」是她？60歲時被相中 15年演4部

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片場外，張美娥和周星馳打招呼。（取材自都市快報）
片場外，張美娥和周星馳打招呼。（取材自都市快報）

周星馳新作「功夫女足」票房火熱，片中的19歲「星女郎」雪野也成了熱門話題。不過在網友近日整理出來的歷任「星女郎」中，有一位被網友稱為是「星爺」的最愛，因為從「西遊·降魔篇」爆火至今，她是周星馳4部院線電影裡的御用黃金配角，只要周星馳劇組邀約，她永遠隨叫隨到，兩人15年來已合作5次，並稱周星馳對她的好，「這麼多年了，一直沒變過」，讓其他貌美「星女郎」望塵莫及。

據都市快報報導，這位「御用星女郎」叫張美娥，浙江東陽橫店五官塘村人，她這次也參演了「功夫女足」。 據網上流傳的各種片段式花絮視頻，周星馳問：「您今年多大了？」，張美娥擺出手掌說：「75。老了，真的老了」，周星馳笑著接話：「75不老啊，我都快70了」。這段視頻讓網友重新注意到了張美娥。

張美娥是「西遊降魔篇」中「荒野四大美女」之首。（取材自微博）
張美娥是「西遊降魔篇」中「荒野四大美女」之首。（取材自微博）

張美娥不是科班演員，她小學沒畢業，早早回家種地，養過蠶，乾過油漆工，也跟著村裡的工程隊到處跑活。2009年，她58歲那年，聽村裡老姐妹說演員公會招群眾演員，一天能掙幾十元人民幣、還管盒飯，她就報名登記，成了一名橫漂。因年紀大，相貌普通，多數就是跑跑龍套。

2011年，周星馳團隊在橫店海選「西遊·降魔篇」「荒野四大美女」，60歲的張美娥心裡沒底但是去了，面對「如果有人吃飯不給錢，你該怎麼辦？」的提問，她憑著幾十年農村生活的本能脫口而出：「先好好說，教訓他認錯，轉頭再燒一桌熱飯給他吃飽」，生活化、接地氣的回答逗得周星馳開懷大笑，當場敲定錄用她。

張美娥60歲時被周星馳一眼相中。（取材自都市快報）
張美娥60歲時被周星馳一眼相中。（取材自都市快報）

影片裡空虛公子身旁四位撒花大媽，張美娥位列首位，片中一句「你怎麼不早說」，其實是她一段即興忘詞後的反覆念叨，意外成了全片名場面，影片上映後全網刷屏，張美娥一夜走紅。此後，她是「美人魚」裡的人魚大媽，「西遊伏妖篇」裡的各類邊緣配角等，周星馳幾部核心作品裡都能看到她，「功夫女足」是她和周星馳第五次合作。現在，張美娥的微信名也是帶著「美人魚」標籤。

15年過去，張美娥依然記得周星馳第一次對她的「好」：「在片場休息的時候，他總會和我說，阿姨，你坐這裡休息，然後就和我一塊坐著」。這次給她安排的角色是和劉嘉玲有對手戲的師太牌友一類的人物，戲份不算多，但明確是留給她的位置。

「還是那句話，他叫我怎麼能不去？肯定要去的」，張美娥說，周星馳是她的貴人，人特別好，對她也特別好，「這麼多年了，一直沒變過」，「對我是真的好」。

目前，不拍戲的時候，張美娥就在家裡的小菜地裡種了些玉米、茄子、冬瓜等，她說，7月20日還要去橫店拍個預告片，「也是周星馳叫的」。

精華 FAQ

  • 因為她不是靠外貌取勝，而是從《西遊·降魔篇》起就成為周星馳片中常見的黃金配角，15年合作5次，只要劇組邀約幾乎都會到場，且周星馳對她一直很照顧。

  • 2011年她在橫店參加《西遊·降魔篇》海選，面對臨場提問時，憑農村生活經驗說出接地氣的回答，逗得周星馳大笑，當場決定錄用她，成為片中角色人選。

  • 她在《美人魚》《西遊伏妖篇》及最新的《功夫女足》中持續參演，戲份雖多為配角，但都是周星馳特意安排的位置，她也表示只要星爺叫她，自己一定會去。

周星馳

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