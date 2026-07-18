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「色，戒」男星淋巴癌驟逝 曾扮梁朝偉司機走紅 最後發文惹鼻酸

記者陳穎／即時報導
資深演員王侃上海病逝，享壽66歲。（取材自微博）
資深演員王侃上海病逝，享壽66歲。（取材自微博）

中國演藝圈再傳噩耗，資深演員王侃於18日清晨在上海病逝，享壽66歲。他是有「影壇泰斗」之稱的資深演員牛犇（本名張家景）之子，兩年前確診淋巴癌後積極接受治療，仍不敵病魔離世。高齡91歲的牛犇趕赴醫院，陪伴兒子走完人生最後一程，白髮人送黑髮人的一幕令人不勝唏噓。

王侃因隨母姓，因此未沿用父親的姓氏。他年輕時曾赴日本留學，原本並非科班演員，直到李安拍攝電影「色，戒」時，因劇組需要熟悉日文的人員協助翻譯，王侃因此加入團隊，並在片中客串飾演梁朝偉角色的司機，意外開啟演藝生涯。之後憑藉穩健演技逐漸受到關注，常飾演日本軍官等角色，被不少觀眾封為「黃金配角」。

此後，王侃陸續參演多部熱門影視作品，包括「瑯琊榜」、「繁花」、「全職高手」、「和平飯店」、「溫暖的甜蜜的」、「極速悖論」等。其中在「老酒館」中，他更首度與父親牛犇同台飆戲，父子難得合作，也成為劇迷津津樂道的經典畫面。

據好友朱瑞祥透露，王侃在2024年完成「潛淵」拍攝後確診罹患淋巴癌，兩年來積極接受治療，始終保持樂觀態度，直到今年初病情惡化，最終仍不敵病魔辭世。消息曝光後，演員石小滿、導演邢冬冬等圈內好友紛紛發文悼念，感念他待人謙和、工作認真，是一位令人敬重的演員。

令人鼻酸的是，王侃的社群平台最後一則動態停留在7月3日，他當時寫下：「用平和的心態去面對一切，開心就好。」短短一句話，如今成為留給親友與影迷最後的祝福，也讓不少網友看了感慨萬千。

精華 FAQ

  • 王侃原本並非科班演員，年輕時曾赴日本留學，因拍攝《色，戒》時負責日文協助而加入劇組，並客串梁朝偉角色的司機，之後才逐步被觀眾注意。

  • 王侃於18日清晨在上海病逝，享壽66歲。罹癌後他與病魔抗爭2年，父親牛犇也趕赴醫院陪伴，親自送他走完人生最後一程。

  • 他最後一次發文停在7月3日，寫下「用平和的心態去面對一切，開心就好。」如今看來像是留給親友與影迷的溫暖告別，也因此格外令人鼻酸。

梁朝偉 日本 李安

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