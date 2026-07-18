暴紅10年戶頭不到1000美元 男星慘被壓榨當奴工 網：比上班族還慘

羅正坦言出道以來幾乎一直背負著債務生活。（取材自羅正微博）

中國男星羅正因2018年參加選秀節目「偶像練習生」打開知名度，近年轉戰戲劇圈，演出多部影視作品。不過，外界眼中星途順遂的他，近日卻在訪談節目中公開自己的銀行存款，帳戶餘額竟只剩4831元（人民幣，下同，約713.25美元），意外掀起熱議，也讓他親口揭露多年來遭經紀公司壓榨的經歷。

羅正在節目「內娛和TA的經紀人」中坦言，自己踏入演藝圈至今，幾乎一直背負著債務生活。他回憶，10年前剛入行時，因年紀輕、對演藝圈充滿憧憬，在沒有仔細閱讀合約內容的情況下，就簽下長達10年的經紀約。起初每月薪資僅2500元人民幣，即使參加「偶像練習生」累積知名度後，月薪也只增加到5000元人民幣。

他透露，自己人氣最高時，每年替公司創造約200萬至300萬元人民幣的收入，但年底真正拿到手的分潤卻只有約2萬元人民幣。事後才知道，公司以「培訓成本」名義扣除各項費用，甚至連練習室折舊、飲水機、燈泡更換、工作人員出差食宿及助理薪資等開銷，全都算在藝人身上，讓他苦笑形容自己是「工作愈多，欠得愈多」。

除了財務壓力外，羅正還爆料，自己長期遭公司以各種方式監控。據他所述，當時助理會以工作名義偷拍他的私下生活，作為日後施壓的手段。當他決定解約時，公司更要求高達5000萬元人民幣的違約金，讓他一度陷入人生低谷，甚至萌生「不如去當保全」的念頭。

直到遇見現任經紀人瀟瀟協助處理法律事務，才成功將賠償金降至數百萬元，並逐步償還債務。羅正透露，自己已在2024年初還清主要欠款，但至今仍須分期支付當年解約官司所產生的律師費。

談起終於還清大部分債務的那一刻，羅正沒有想像中的如釋重負，反而平靜表示：「我沒有任何特別的感覺，因為我從來沒有真正擁有過錢。」