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郭靖大俠回來了 黃日華走出喪妻之痛宣布復出

娛樂新聞組／綜合報導
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64歲的黃日華宣布重回舞台。(取材自極目新聞)
64歲的黃日華宣布重回舞台。(取材自極目新聞)

港版「射鵰英雄傳」的郭靖大俠回來了！64歲香港藝人黃日華近日驚喜現身好友黎瑞恩的演唱會，宣布重返舞台。黃日華在台上談及亡妻梁潔華及近日兩位老搭檔離世，一度低頭哽咽，他表示，「我明白了世事無常，生離死別是所有人都要經歷的過程，所以我們要學會放下、坦然接受」，更感謝觀眾見證他重返舞台的重要一刻。

綜合中新網、瀟湘晨報等媒體報導，黃日華當天在演唱會現場吐露心聲：「2020年我太太離開之後，我推掉了所有演出…沒想過，沒想到今晚還能重新站在舞台上。」

談到亡妻梁潔華時，黃日華一度低頭哽咽，努力平復情緒後表示，這個月接連經歷兩名老搭檔陳敏兒、苗金鳳離世，讓他更加感受到人生無常，「生離死別是所有人都要經歷的過程，所以我們要學會放下、坦然接受。」

黃日華也回憶，妻子離世後曾陷入人生低谷，全靠相識40多年的好友苗僑偉夫婦每天陪伴，帶著他踢球、喝茶散心，才一步步走出重度憂鬱的陰霾。

1961年生的黃日華，1980年參加TVB第九期藝員訓練班出道，憑藉1983年版「射鵰英雄傳」中憨厚正直的「郭靖」一角走紅，至今仍被視為難以超越的經典。除此之外，他在1997年TVB版「天龍八部」中飾演大俠「喬峰」，將角色的豪情與悲情演繹得淋漓盡致；在「天地豪情」、「雪山飛狐」等劇中的表現也備受好評。

2025年12月，黃日華曾宣布「基本退出娛樂圈」，如今勇敢復出。此前港星米雪演唱會舉辦55周年專場，76版黃蓉米雪、83版郭靖黃日華、穆念慈楊盼盼驚喜同框，以射鵰英雄傳組曲瞬間喚醒幾代人的青春回憶。如今大俠回歸，也讓不少影迷期待。

精華 FAQ

  • 他是在好友黎瑞恩的演唱會上驚喜現身，並在台上公開表示自己將重返舞台，感謝現場觀眾見證這個重要時刻。

  • 他表示自2020年太太梁潔華離世後，便推掉了所有演出，情緒一度陷入低谷，甚至出現重度憂鬱，需要靠朋友陪伴才慢慢走出來。

  • 黃日華復出象徵他走出喪妻之痛，重新回到熟悉的舞台，也喚起觀眾對《射鵰英雄傳》與他經典角色郭靖的集體回憶。

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