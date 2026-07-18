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嘴硬心軟？ 霍建華臭臉簽名 嘴喊「不高興」卻一個都沒漏

娛樂新聞組／綜合報導
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霍建華獲讚嘴硬心軟讓人有安全感。(取材自微博)
霍建華獲讚嘴硬心軟讓人有安全感。(取材自微博)

演藝圈近來吹起一股「考古風」。男星霍建華一段約10年前在機場為粉絲簽名的舊影片意外翻紅，畫面中，他全程皺著眉、嘴裡不停碎念，手上的簽名卻一刻也沒停過，反差模樣讓不少網友笑稱，「嘴上不情願，身體倒是很誠實」。話題「霍建華很不高興為你簽名」登上熱搜。

影片中，霍建華身穿休閒服、戴著墨鏡，一現身便被大批粉絲包圍。面對擁擠混亂的場面，他一邊替粉絲簽名，一邊忍不住叮嚀，「不要擠來擠去，年紀大受不了你們這樣」，甚至還半開玩笑說「很不高興為你簽名」。

他雖然嘴上抱怨，手中的筆卻始終沒有停下，不僅耐心替粉絲逐一完成簽名，還不斷提醒大家排隊、不要推擠，最後甚至連粉絲遞上的行動電源也照樣簽名，全程沒有漏掉任何人，讓網友笑稱他是典型的「嘴硬心軟」。

隨著影片走紅，霍建華過去的「訓粉」往事也再度被翻出。當年拍攝「他來了，請閉眼」時，曾有粉絲深夜跑到山區探班，他得知後立刻跑出去勸導大家注意安全，足足講了近一個小時，事後還自掏腰包安排車輛，把所有粉絲安全送回市區。

此外，霍建華多年來始終堅持不收粉絲貴重禮物，還曾誤把禮物中的說明書當成粉絲親筆信，小心收藏起來，展現細膩的一面。他也曾在訪談中坦言，自己只是個普通人，不擅長刻意討好粉絲，希望彼此保持互相尊重的距離，甚至因害怕看到網路負評，至今仍沒有開個人微博。

一段塵封十年的舊影片，如今再次掀起討論，網友紛紛留言評價霍建華，「他不是討厭粉絲，而是擔心粉絲受傷」、「嘴巴嫌棄、行動滿分」、「這種嘴硬心軟的人最有安全感」，他率真、不做作的個性，也再次讓不少人看見他真實又溫暖的一面。

霍建華一邊為粉絲簽名一邊碎念。(取材自微博)
霍建華一邊為粉絲簽名一邊碎念。(取材自微博)

精華 FAQ

  • 影片拍到他在機場被粉絲包圍時，一邊皺眉碎念、一邊持續簽名，嘴上顯得不情願，實際卻耐心完成每一位粉絲的要求，因此被形容為嘴硬心軟。

  • 他一邊提醒粉絲不要擠來擠去，還半開玩笑說「很不高興為你簽名」。雖然語氣帶點抱怨，但他仍沒有停筆，反差感讓網友覺得很有趣。

  • 過去他曾勸導深夜探班的粉絲注意安全，甚至自費安排車輛送大家回市區；他也長期拒收貴重禮物，並強調與粉絲保持互相尊重的距離。

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