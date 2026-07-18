「雀骨」犯規？ 未成年艾米拍親密戲遭舉報 劇組回應了…
熱播古裝劇「雀骨」近日遭檢舉，指女主角艾米在拍攝時未成年，卻與大她11歲的男主角侯明昊有多場親密戲分，引發價值導向質疑。由於劇集熱度反超同期競爭劇，輿論一度質疑是虞書欣的粉絲惡意打壓，但隨後遭粉絲全盤否認。劇方澄清，該劇因為更換女主角，已對親密戲尺度進行調整，「全程無吻戲」以符合規範。
出生於2008年的女演員艾米，2025年拍「雀骨」時年僅17歲，男主角侯明昊當時29歲，兩人年齡相差11歲。據了解，該劇女主角原本選定18歲的黃楊鈿甜，但因發生「天價耳環事件」，後換成艾米，從而引發未成年演員出演先婚後愛感情戲的爭議。
面對未成年演員爭議，劇方表示，整部劇最大尺度僅為「額頭吻」，其餘場景也多以「用力擁抱」、「新婚夜步步緊逼」、「俯身等待」等台詞與場景呈現情節張力。
面對惡意檢舉，外界起初質疑是同期競爭劇「燦如繁星」女主角虞書欣的粉絲所為，因為該劇在平台上的熱度被「雀骨」超越。對此，虞書欣粉絲集體公開否認，強調尊重所有同行女演員，拒絕蓄意挑撥。隨後網路也有指向檢舉可能與侯明昊的粉絲有關，使得檢舉主體更加撲朔迷離。
其實未成年演感情劇並非特例，「雲之羽」中艾米當時14歲、「五福臨門」中的黃楊鈿甜當時17歲、「初戀那件小事」中的趙今麥當時17歲，「我和我的少年時光」中的鄧恩熙當時16歲。
主要因女主角艾米拍攝時未成年，卻演出與男主侯明昊的親密感情戲，遭質疑有價值導向問題，也引發外界對未成年演員參與此類劇情的討論。 劇方表示，因女主角更換後已重新調整親密戲尺度，整部劇最大尺度僅到額頭吻，其餘多以擁抱、台詞與鏡頭營造情節張力，並稱已符合規範。 因《雀骨》熱度超過同期劇《燦如繁星》，曾有人猜測是虞書欣粉絲惡意檢舉，但對方已集體否認；後來又出現指向侯明昊粉絲的說法，讓主體更不明朗。
精華 FAQ
主要因女主角艾米拍攝時未成年，卻演出與男主侯明昊的親密感情戲，遭質疑有價值導向問題，也引發外界對未成年演員參與此類劇情的討論。
劇方表示，因女主角更換後已重新調整親密戲尺度，整部劇最大尺度僅到額頭吻，其餘多以擁抱、台詞與鏡頭營造情節張力，並稱已符合規範。
因《雀骨》熱度超過同期劇《燦如繁星》，曾有人猜測是虞書欣粉絲惡意檢舉，但對方已集體否認；後來又出現指向侯明昊粉絲的說法，讓主體更不明朗。
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