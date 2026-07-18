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直播宣傳新劇 任嘉倫慘遭「任國超」搶峰頭…網笑被壓番

娛樂新聞組／綜合報導
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網友笑任嘉倫被自己的本名搶了峰頭。(取材自微博)
網友笑任嘉倫被自己的本名搶了峰頭。(取材自微博)

大陸男星任嘉倫近日為主演的新劇「深淵無間」現身平台直播宣傳，沒想到一段關於「本名」的互動意外成為最大亮點，相關話題「任嘉倫現在直接喊國超了嗎」衝上熱搜，讓網友笑稱，「第一次看到明星被自己的本名搶了峰頭」。

直播一開始，主持人便十分自然地以本名「國超」稱呼任嘉倫，讓他當場愣了一下，隨即笑著回應，「天哪，現在直接喊國超了嗎？」一句話立刻逗樂全場，也讓直播間氣氛瞬間升溫。

有趣的是，當工作人員遞上宣傳板請他簽名時，任嘉倫竟一臉認真地拿著筆思考，還反問大家「簽哪個名字？國超還是嘉倫？」話音剛落，現場工作人員異口同聲喊出「國超」，讓他哭笑不得。

眾所周知，「國超」是任嘉倫的本名。過去他多以藝名活動，但近來越來越多人以本名稱呼他，除了合作夥伴、主持人，就連不少粉絲也逐漸改口。

這股「國超熱」也與近期實施的影視演員署名新規有關。自7月10日起，影視作品片頭須採用「本名（藝名）」的署名方式，「深淵無間」片頭因此寫上「任國超（任嘉倫）」，讓「任國超」曝光度大增。

此外，署名新規還規定同一番位演員須依姓氏筆畫排序，網友忍不住開玩笑說，「別人都在爭番位，只有任嘉倫被任國超『壓番』」，更有人笑稱，「打工十年，最後被自己的本名搶了C位」。

精華 FAQ

  • 因為主持人一開場就直接以他的本名「國超」稱呼他，讓他當場愣住後又幽默回應，隨即帶動直播間氣氛，也讓相關話題衝上熱搜。

  • 工作人員請他在宣傳板上簽名時，他認真思考該簽哪個名字，還反問現場要寫「國超」還是「嘉倫」，結果大家一致喊「國超」，場面十分好笑。

  • 因為影視署名新規要求片頭採用本名加藝名，讓新劇直接寫成「任國超（任嘉倫）」，再加上姓氏筆畫排序規則，網友就拿他與本名互搶C位來開玩笑。

任嘉倫

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