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突發52個火焰…張凌赫神祕發文掀暴動 網友秒破解「藏愛」真相

娛樂新聞組／綜合報導
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張凌赫用52個火焰表情符號為新劇「這一秒過火」造勢。(取材自微博)
張凌赫用52個火焰表情符號為新劇「這一秒過火」造勢。(取材自微博)

大陸人氣男星張凌赫近日無預警在個人微博投下一枚「震撼彈」，發布一則完全沒有文字、僅由52個火焰表情符號組成的神祕貼文，瞬間引爆網友熱議。「張凌赫發了52個火」短時間內衝上微博熱搜榜前列，相關話題閱讀量迅速突破億次，掀起大批粉絲瘋狂猜測。

隨著討論持續發酵，謎底也隨之揭曉。原來，這是張凌赫為與王楚然主演的民國愛情劇「這一秒過火」所打造的創意宣傳。眼尖網友很快破解其中玄機，指出「52」諧音「吾愛」，搭配滿版火焰，不僅呼應劇名中的「過火」，張凌赫搭配的文案「輕『嶧』過」，更巧妙融入他在劇中飾演的軍閥角色「慕容清嶧」，藏滿宣傳巧思。

不久後，女主角王楚然也默契十足地發布相同的52個火焰貼文，並寫下「『素』趕來」，呼應自己飾演的女主角「任素素」。兩人以角色身分隔空互動，正式揭開「這一秒過火」的宣傳序幕，也被不少粉絲大讚是「教科書級」的創意預熱方式。

隨後，「這一秒過火」官方微博也正式宣布定檔消息。該劇改編自知名作家匪我思存的同名小說，故事以民國時期為背景，描述性格偏執的軍閥慕容清嶧，與背負復仇使命的藥商千金任素素之間，交織著愛恨與命運的虐戀故事。

從先前釋出的預告與路透畫面可見，劇中包含盥洗室強吻、雪中擁吻、額頭吻等多場高張力情感戲，不僅展現男女主角之間的情感拉扯，也讓不少書迷與劇迷直呼期待值爆表。

截至目前，「這一秒過火」在雙平台的預約人數已突破800萬。此次藉由「52個火焰」話題成功引爆社群討論，不僅讓新劇未播先熱，也再次展現劇組在宣傳上的創意巧思，為即將開播提前炒熱聲量。

王楚然默契十足地發布相同的52個火焰。(取材自微博)
王楚然默契十足地發布相同的52個火焰。(取材自微博)

精華 FAQ

  • 這則無文字貼文其實是新劇宣傳手法，利用52諧音吾愛與火焰意象，對應劇名這一秒過火，也順勢帶出角色與戲劇氛圍，成功引發社群大量猜測與討論。

  • 因為52在中文網路語境中常被聯想為吾愛，而滿版火焰又呼應過火，搭配張凌赫貼出的輕『嶧』過，更暗藏他在劇中飾演的慕容清嶧角色名，因此很快被破解。

  • 王楚然也以相同的52個火焰貼文呼應角色任素素，官方隨後宣布定檔。該劇改編自匪我思存小說，民國虐戀設定加上高張力預告，預約人數已突破800萬。

微博 張凌赫

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