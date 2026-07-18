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黃牛GG了…王俊凱演唱會祭「史上最嚴鐵規」 連本人都搶不到票

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王俊凱巡迴演唱會祭出一連串超嚴格的入場規定。(取材自微博)
王俊凱巡迴演唱會祭出一連串超嚴格的入場規定。(取材自微博)

人氣偶像王俊凱「當·潮汐漫溢」巡迴演唱會18日從重慶正式起跑，未演先轟動的不是表演內容，而是一連串超嚴格的入場規定。相關話題迅速登上微博熱搜，更被網友封為「內娛史上最嚴演唱會」，從購票、驗票到現場觀演規範全面升級，引發外界熱烈討論，也讓不少歌迷直呼，這次主辦方是真的鐵了心要杜絕黃牛。

此次演唱會採用被稱為「四級強實名」驗票制度，觀眾入場時必須同時出示身分證正本、電子票券，並完成臉部辨識與本人身分核驗，四項資訊缺一不可。此外，門票售出後也全面禁止轉贈與轉售，希望從源頭阻絕炒票亂象。

最受矚目的是，過去常被視為公關票、黃牛票來源的嘉賓包廂票，這次也全部採原價公開販售。網路更盛傳，連王俊凱本人想替朋友搶票都沒成功，還在社群發文寫下「沒了沒了」，意外成為熱門話題，不少粉絲笑說，「連本人都沒有特權」。

除了票務制度，主辦單位對演唱會品質同樣要求嚴格。根據公開資訊，演唱會保證演唱22首歌曲，純演唱時間達90分鐘，全程採全開麥演出，沒有嘉賓登台，希望把焦點完全留給舞台與音樂本身。

為了提升觀演體驗，主辦方還逐一測試觀眾席視角，主動取消所有立柱遮擋及反光嚴重的座位，寧可少賣票，也不讓歌迷花錢卻只能看柱子。同時，現場禁止攜帶個人燈牌及直播設備，統一使用官方中控螢光棒，維持整體視覺效果。

相關規定曝光後，獲得不少歌迷支持，認為真正做到保障觀眾權益，值得其他演唱會借鏡；但也有網友苦笑表示，規則雖然完善，卻還是搶不到票，「最大的問題就是進不去」。王俊凱此次以高規格票務制度與舞台品質掀起話題，也替飽受黃牛困擾的演唱會市場，提供新的參考方向。

精華 FAQ

  • 因為主辦方從購票到入場全面升級管控，採四級強實名驗票，要求身分證、電子票、臉部辨識與本人核驗同時通過，並禁止轉贈轉售，被認為幾乎堵死黃牛空間。

  • 除了強實名驗票與禁止轉售，過去常作為公關票來源的嘉賓包廂票也改成原價公開販售，主辦方希望從源頭切斷炒票管道，讓門票回到真正歌迷手中。

  • 主辦方承諾演唱22首歌、純唱90分鐘且全程全開麥，沒有嘉賓；同時取消遮擋與反光座位，禁帶燈牌和直播設備，改用官方中控螢光棒維持整體效果。

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