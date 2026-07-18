成毅贏了番位？「兩京十五日」官宣署名 林更新淪特別出演衝熱搜

成毅被確立為「兩京十五日」全劇唯一的「領銜主演」。(與材自微博)

備受矚目的古裝歷史權謀大劇「兩京十五日」近日官宣最終演員陣容與署名方式，隨即在網上引發軒然大波。官方公告顯示，演員成毅被確立為全劇唯一的「領銜主演」，其名字在海報與宣傳文本中獨立一行置頂；而原本在早期宣傳中同為領銜的實力派演員林更新，則調整為「特別出演」（按姓氏筆畫排序）。此變動讓「林更新變特別出演」迅速衝上熱搜。

魯中晨報報導，此次陣容署名的重大調整，核心導因於今年7月10日正式實施的影視演員署名新新規。為徹底破除影視圈長久以來的演員「撕番」亂象，行業三協會聯合發文整治，要求演員頭銜劃分必須嚴格依據劇集主線定位與戲分體量界定。新規對「領銜主演」、「特別出演」、「出演」三類頭銜進行了嚴格的分類規範管理，並規定同類別演員署名需按姓氏筆畫由少至多排列。

從文本邏輯來看，「兩京十五日」改編自知名作家馬伯庸的同名歷史小說，講述明代洪熙元年一場沿京杭大運河展開的極限生死逃亡。原著的核心故事完全圍繞太子朱瞻基的逃亡與救贖歷程展開。因此，飾演朱瞻基的成毅作為唯一的絕對主線人物，摘得唯一領銜主演實至名歸。而林更新所飾演的捕快「吳定緣」，雖然擁有完整獨立的人物弧光且戲分飽滿，但在劇本架構中仍定位為核心配角，依照新規自然應歸類為特別出演。

面對番位更動，外界普遍關注演員與粉絲的態度。

事實上，林更新早前做客「可凡傾聽」時就曾大方分享過自己的演藝觀，坦言自己演戲從不盲目盯著主角番位，無論角色大小、戲分輕重都願意嘗試，更看重人物是否鮮活。

此次調整後，部分林更新粉絲展現理智，認為他已無需虛名證明實力，支持影視合規化；但也有部分粉絲坦言「看到文案時心碎了」，表達失落之情。而成毅粉絲則普遍認為，這是一次「尊重原著主線與行業新規」的合理劃分。

「兩京十五日」由名導張黎執導，集結成毅、林更新、姜珮瑤、吳幸鍵等堅強陣容。作為影視署名新規落地後的指標性作品，該劇不僅因原著魅力與雙雄對戲未播先火，更因率先示範「依主線定番位」的規範化操作，為華語影視圈的健康發展樹立了全新標竿。

林更新在「兩京十五日」飾演捕快「吳定緣」。(與材自微博)