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25年圓一個夢…星爺「心中火永不熄滅」 前女足球員孫子七成幕後王牌

娛樂新聞組／即時報導
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周星馳(左)始終沒有放下對功夫與足球的熱愛，右為前職業女足球員孫子七。(取材自微...
周星馳(左)始終沒有放下對功夫與足球的熱愛，右為前職業女足球員孫子七。(取材自微博)

周星馳暌違7年推出的「功夫女足」上映後票房一路開紅盤，不僅再掀「星爺熱」，也讓他埋藏近30年的女足夢終於實現。據北京青年報報導，從2001年的「少林足球」到2026年的「功夫女足」，歷經25年，周星馳始終沒有放下對功夫與足球的熱愛，直言「心中這團火永不熄滅」，而這份執著，也體現在電影對真實感的追求上，前職業女足球員孫子七更從演員變身技術指導，成為幕後功臣。

其實，周星馳早在1998年就萌生拍攝女足電影的念頭，隔年中國女足闖進世界盃決賽，更堅定了他的創作方向。只是受限當時拍攝技術，最終才先完成「少林足球」，直到2023年宣布籌拍「功夫女足」，終於圓了這個夢。

為了拍出最真實的足球場面，周星馳率領團隊走訪多支基層女足球隊，並找來37位退役女足球員參與演出及技術指導，希望讓每個動作都符合職業水準。

其中，飾演「娥眉隊」7號主力球員「妍姝」的孫子七（本名孫芷琪），原本就是前大連女足職業球員。日前深圳路演時，周星馳特別介紹她，「子七不只是演員，還是我們劇組的技術指導」。原來，孫子七當初只是抱著試試看的心情投遞履歷，收到面試通知時還一度以為遇到詐騙，最後卻從2萬人中脫穎而出。

除了在片中本色演出，她還負責協助張小斐、迪麗熱巴等主演接受足球特訓，每天帶著演員練習7、8個小時，從踢球姿勢到場上跑位都親自示範，也讓全片幾乎所有比賽畫面都是真踢完成。

周星馳一句「心中這團火永不熄滅」也迅速掀起討論，網友紛紛留言，「星爺真的把一生都獻給電影了」、「25年圓一個夢，太浪漫了」、「這就是熱愛最好的樣子」、「『少林足球』的伏筆，25年後終於圓滿」，不少影迷更直呼，「功夫女足」不只是一部電影，更像是周星馳寫給夢想的一封告白。

精華 FAQ

  • 因為他早在1998年就萌生女足電影構想，後來先拍成《少林足球》，直到2023年才正式籌拍《功夫女足》，等了25年才把對功夫和足球的熱愛化成作品。

  • 周星馳率隊走訪多支基層女足球隊，並邀請37位退役女足球員參與演出和技術指導，讓動作、跑位到比賽節奏都更貼近真正的職業足球。

  • 她原本是前大連女足職業球員，從2萬人中脫穎而出後，不只飾演7號球員「妍姝」，還協助張小斐、迪麗熱巴等主演進行每天7、8小時的足球訓練。

周星馳 世界盃

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