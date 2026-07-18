我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美再辦世界盃？川普想甩開加墨與中國合辦 放眼2038年

美伊戰線擴大 美軍打擊遍及伊朗全境 德黑蘭升級報復範圍

嘴硬心軟代表…霍建華臭臉簽名影片暴紅 嘴喊「不高興」卻一個都沒漏

娛樂新聞組／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
霍建華獲讚嘴硬心軟讓人有安全感。(取材自微博)
霍建華獲讚嘴硬心軟讓人有安全感。(取材自微博)

演藝圈近來吹起一股「考古風」。男星霍建華一段約10年前在機場為粉絲簽名的舊影片意外翻紅，畫面中，他全程皺著眉、嘴裡不停碎念，手上的簽名卻一刻也沒停過，反差模樣讓不少網友笑稱，「嘴上不情願，身體倒是很誠實」。話題「霍建華很不高興為你簽名」登上熱搜。

影片中，霍建華身穿休閒服、戴著墨鏡，一現身便被大批粉絲包圍。面對擁擠混亂的場面，他一邊替粉絲簽名，一邊忍不住叮嚀，「不要擠來擠去，年紀大受不了你們這樣」，甚至還半開玩笑地說，「很不高興為你簽名」。

他雖然嘴上抱怨，手中的筆卻始終沒有停下，不僅耐心替粉絲逐一完成簽名，還不斷提醒大家排隊、不要推擠，最後甚至連粉絲遞上的行動電源也照樣簽名，全程沒有漏掉任何人，讓網友笑稱他是典型的「嘴硬心軟」。

隨著影片走紅，霍建華過去的「訓粉」往事也再度被翻出。當年拍攝「他來了，請閉眼」時，曾有粉絲深夜跑到山區探班，他得知後立刻跑出去勸導大家注意安全，足足講了近一個小時，事後還自掏腰包安排車輛，把所有粉絲安全送回市區。

此外，霍建華多年來始終堅持不收粉絲貴重禮物，還曾誤把禮物中的說明書當成粉絲親筆信，小心收藏起來，展現細膩的一面。他也曾在訪談中坦言，自己只是個普通人，不擅長刻意討好粉絲，希望彼此保持互相尊重的距離，甚至因害怕看到網路負評，至今仍沒有開設個人微博。

一段塵封十年的舊影片，如今再次掀起討論，網友紛紛留言評價霍建華，「他不是討厭粉絲，而是擔心粉絲受傷」、「嘴巴嫌棄、行動滿分」、「這種嘴硬心軟的人最有安全感」，他率真、不做作的個性，也再次讓不少人看見他真實又溫暖的一面。

霍建華一邊為粉絲簽名一邊碎念。(取材自微博)
霍建華一邊為粉絲簽名一邊碎念。(取材自微博)

精華 FAQ

  • 影片拍攝於約10年前的機場現場，霍建華被大批粉絲包圍後，邊走邊替大家簽名。現場人多又擁擠，他一面碎念，一面仍把每個簽名都完成。

  • 因為他嘴上不停說自己不高興、還叮嚀粉絲不要擠，但手上的筆從頭到尾沒停過，最後連行動電源也照簽，整體表現相當有耐心。

  • 文中提到他曾在山區探班事件中勸導粉絲注意安全，還自掏腰包安排車輛送回市區；另外他長年不收貴重禮物，也因怕負評至今沒開微博。

上一則

突發52個火焰…張凌赫神祕發文掀暴動 網友秒破解「藏愛」真相

延伸閱讀

任嘉倫慘遭「任國超」壓番… 直播一句話笑翻全網 網：被本名搶C位

任嘉倫慘遭「任國超」壓番… 直播一句話笑翻全網 網：被本名搶C位
梁朝偉被「喪屍式包圍」跌倒？ 現場畫面曝光 網笑：差點被標題騙了

梁朝偉被「喪屍式包圍」跌倒？ 現場畫面曝光 網笑：差點被標題騙了
鄧為綜藝首秀太圈粉…送全員精品禮物 「一舉動」被讚教養天花板

鄧為綜藝首秀太圈粉…送全員精品禮物 「一舉動」被讚教養天花板
玄彬一家遊洛杉磯 「零偽裝」逛博物館未避人群

玄彬一家遊洛杉磯 「零偽裝」逛博物館未避人群

熱門新聞

羅大佑72歲生日前夕迎音樂「新生命」。圖／媒體棧、大右音樂、超級圓頂提供

羅大佑72歲生日前夕爆喜訊 宣布再迎「新生命」

2026-07-10 09:51
尤雅旅居美國多年。圖／全球音樂經紀提供

迷倒張學友、劉德華…玉女始祖消失16年露面 美如天仙

2026-07-15 15:40
葉麗儀靠著歌曲「上海灘的版稅收入加上自己的投資，已實現財富自由。（取材自極目新聞）

一首「上海灘」版稅收50年 79歲女歌手：每年拿2張支票

2026-07-16 08:00
張秀卿「戲說台灣」白沙屯媽祖廟首次授權戲劇拍攝。記者王聰賢／攝影

台語歌后揭47年血淚路 借錢、老闆跑路錢沒了1句話看淡

2026-07-13 13:46
田曦薇剛出道時就被公認是甜妹。(取材自微博)

黃曉明早就相中田曦薇？9年前曾「豪刷遊艇」邀拍戲 時間點被指敏感

2026-07-10 21:33
吳綺莉罕見開直播談成龍。(取材自微博)

成龍未認私生女原因曝光 吳綺莉：是我不願做親子鑑定

2026-07-15 19:37

超人氣

更多 >
向美申請政治庇護仍待批准 中國人權律師吳紹平遭ICE拘留恐遣返

向美申請政治庇護仍待批准 中國人權律師吳紹平遭ICE拘留恐遣返
亞裔男機場被壓制尖叫大哭 便服ICE察覺被拍轉身走人

亞裔男機場被壓制尖叫大哭 便服ICE察覺被拍轉身走人
香港國安法觸發緊急狀態6年後 美國決定不再延長

香港國安法觸發緊急狀態6年後 美國決定不再延長
某些嬰兒潮世代並沒遵循「大屋換小屋」反而購買更大房屋

某些嬰兒潮世代並沒遵循「大屋換小屋」反而購買更大房屋
柔衣精、烘乾紙潛藏致癌風險？專家：減少接觸香料

柔衣精、烘乾紙潛藏致癌風險？專家：減少接觸香料