周星馳「功夫女足」票房破10億 向佐「反向帶貨」…扯出港圈30年恩怨

向華強、陳嵐夫婦是香港娛樂圈極具影響力的人物。(取材自微博)

藉著世界盃 餘熱上映的電影「功夫女足」，在幾乎零宣發的情況下，全憑導演周星馳 多年積攢的觀眾情懷，上映後票房輕鬆突破10億大關。然而，這部電影的火爆，卻意外扯出了香港 影壇隱藏多年的歷史隔閡，更讓向家與周星馳糾纏30年的舊怨再度成為輿論焦點。

日前，向佐在直播間聊起該片時，先是記錯片名，隨口將「功夫女足」說成「少林女足」，並直言「建議大家不要去看」。身旁的向太見狀隨即圓場稱「同行應當互相扶持」，卻又特意補了一句「我們不學韓紅姐，走個面吧」，將先前深陷輿論風波的韓紅強行拖下水，暗諷觀眾看星爺電影只是礙於情面。

這番唱紅白臉的言論瞬間引發全網反感，不少網友紛紛吐槽母子倆「吃相難看」、「一唱一和精準拿捏流量」，並嘲諷道，「向家早已不靠拍電影吃飯，手握MCN做直播帶貨，娛樂圈只是他們引流的招牌」。

或許是迫於輿論壓力，事件在隨後迎來反轉。向佐正式在微博發文，公開「呼籲大家支持所有電影包括「功夫女足」」，強調電影行業需要支持、不要內耗。然而，這番大方發聲並未能完全消解大眾的質疑，反而讓熟知港圈往事的人們再度想起雙方的陳年恩怨。

回溯至1990年，周星馳簽約向華強的永盛公司，向家一手捧出多部爆款。但在長期合作中，星爺創造了海量收益，片酬卻被長期固定，付出與回報嚴重失衡。1996年合約到期後，周星馳選擇自立門戶，此舉徹底惹怒向家。此後，向太曾多次公開指責周星馳，導致港圈藝人因顧忌向家勢力而形成隱形孤立。正如資深港星洪金寶早年受訪時所言，「整個香港演藝圈，只有周星馳沒對向家低過頭。」

幾十年過去，雙方的處境已然逆轉。周星馳不靠港圈資本，面對多年的輿論針對始終保持沉默，專心打磨電影；反觀向家如今轉型直播帶貨，每逢星爺有新作便主動提及。網友紛紛感慨，恩怨早已塵埃落定，實在沒必要常年揪著過往不放，更不該拉扯旁人製造爭議。

周星馳當年約滿自立門戶，惹怒向家。(取材自微博)