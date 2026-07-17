中歌手曲婉婷自爆6年前罹癌 忍痛「切除單邊乳房」

曲婉婷母親張明杰涉貪汙罪被判無期，曲多次在海外為母喊冤。（取材自微博）

曾以「我的歌聲裡」紅遍華語樂壇的中國歌手曲婉婷，近年因母親涉貪案淡出演藝圈，近日推出新專輯「情書」，並首度公開自己早在2020年、36歲時就罹患乳癌。她透露，當時左乳房摸到腫塊，檢查後確診乳癌，最終接受全乳房切除手術，並決定不進行乳房重建，坦言曾反覆自問：「為什麼是我？」

曲婉婷的母親張明杰因涉嫌貪污、受賄及濫用職權遭調查，2021年一審判處無期徒刑，2022年維持原判。事件多年來持續引發爭議，也讓曲婉婷的演藝事業受到影響。

曲婉婷受訪時則坦言，最初接受腫瘤 切除手術，但後續檢查發現癌細胞 已遍布大部分乳房組織，醫師建議進一步接受全乳房切除及重建手術。經過審慎思考後，她決定放棄重建，認為植入物仍屬外來物，未來可能衍生其他問題。她也逐漸說服自己，不必因少了一側乳房而否定女性價值，「最重要的是健康活著。」

而人生接連遭遇家庭變故與疾病打擊，讓她長期處於高度壓力之中，也開始接受心理治療、冥想及調整飲食，希望透過改變生活方式照顧身心健康。她表示，如今最重要的是珍惜生命，「健康活著，比什麼都重要。」

此次她首度公開抗癌經歷後，再度掀起網友熱議。不少人為她罹癌感到惋惜，希望她早日康復，也有人聯想到她近年捲入的家庭風波，在社群平台留言表示「蒼天饒過誰」。