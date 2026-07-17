我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

建國250年… 漫步紐約公園尋獨立戰爭遺跡 探昔日戰場

整理包／美股晶片股逼近熊市 利空、利多一次看

中歌手曲婉婷自爆6年前罹癌 忍痛「切除單邊乳房」

記者梅衍儂／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
曲婉婷母親張明杰涉貪汙罪被判無期，曲多次在海外為母喊冤。（取材自微博）
曲婉婷母親張明杰涉貪汙罪被判無期，曲多次在海外為母喊冤。（取材自微博）

曾以「我的歌聲裡」紅遍華語樂壇的中國歌手曲婉婷，近年因母親涉貪案淡出演藝圈，近日推出新專輯「情書」，並首度公開自己早在2020年、36歲時就罹患乳癌。她透露，當時左乳房摸到腫塊，檢查後確診乳癌，最終接受全乳房切除手術，並決定不進行乳房重建，坦言曾反覆自問：「為什麼是我？」

曲婉婷的母親張明杰因涉嫌貪污、受賄及濫用職權遭調查，2021年一審判處無期徒刑，2022年維持原判。事件多年來持續引發爭議，也讓曲婉婷的演藝事業受到影響。

曲婉婷受訪時則坦言，最初接受腫瘤切除手術，但後續檢查發現癌細胞已遍布大部分乳房組織，醫師建議進一步接受全乳房切除及重建手術。經過審慎思考後，她決定放棄重建，認為植入物仍屬外來物，未來可能衍生其他問題。她也逐漸說服自己，不必因少了一側乳房而否定女性價值，「最重要的是健康活著。」

而人生接連遭遇家庭變故與疾病打擊，讓她長期處於高度壓力之中，也開始接受心理治療、冥想及調整飲食，希望透過改變生活方式照顧身心健康。她表示，如今最重要的是珍惜生命，「健康活著，比什麼都重要。」

此次她首度公開抗癌經歷後，再度掀起網友熱議。不少人為她罹癌感到惋惜，希望她早日康復，也有人聯想到她近年捲入的家庭風波，在社群平台留言表示「蒼天饒過誰」。

精華 FAQ

  • 她表示自己是在2020年、36歲時發現左乳房有腫塊，經檢查後確診乳癌，之後先接受腫瘤切除手術，再進一步評估治療方式。

  • 因後續檢查發現癌細胞已遍布大部分乳房組織，醫師建議全乳房切除及重建；她考慮後認為植入物仍是外來物，可能帶來其他問題，因此選擇不重建。

  • 消息曝光後引發網友熱議，許多人替她感到惋惜並祝福早日康復，也有人聯想到她母親涉貪風波而留言酸諷。她則表示已接受心理治療、冥想和調整飲食。

癌細胞 腫瘤

上一則

張凌赫、田曦薇都缺席 「逐玉」演唱會1680元門票遭酸割韭菜

下一則

郭靖大俠回來了 黃日華走出喪妻之痛宣布復出

延伸閱讀

「歌手」走音成陰影 楊丞琳淚談低潮：大家不要心疼我

「歌手」走音成陰影 楊丞琳淚談低潮：大家不要心疼我
三歲腦癌失去行走能力St. Jude醫院精準治療助華裔女童重獲新生

三歲腦癌失去行走能力St. Jude醫院精準治療助華裔女童重獲新生
臉長小硬塊竟是皮膚癌 36歲男靠這種手術不毀容貌

臉長小硬塊竟是皮膚癌 36歲男靠這種手術不毀容貌
張柏芝「嚴重貧血」健康亮紅燈 日服3次藥續命

張柏芝「嚴重貧血」健康亮紅燈 日服3次藥續命

熱門新聞

羅大佑72歲生日前夕迎音樂「新生命」。圖／媒體棧、大右音樂、超級圓頂提供

羅大佑72歲生日前夕爆喜訊 宣布再迎「新生命」

2026-07-10 09:51
尤雅旅居美國多年。圖／全球音樂經紀提供

迷倒張學友、劉德華…玉女始祖消失16年露面 美如天仙

2026-07-15 15:40
張秀卿「戲說台灣」白沙屯媽祖廟首次授權戲劇拍攝。記者王聰賢／攝影

台語歌后揭47年血淚路 借錢、老闆跑路錢沒了1句話看淡

2026-07-13 13:46
田曦薇剛出道時就被公認是甜妹。(取材自微博)

黃曉明早就相中田曦薇？9年前曾「豪刷遊艇」邀拍戲 時間點被指敏感

2026-07-10 21:33
吳綺莉罕見開直播談成龍。(取材自微博)

成龍未認私生女原因曝光 吳綺莉：是我不願做親子鑑定

2026-07-15 19:37
「赤身裸愛」邀請現役色情片演員艾莉莎薩維奇全裸上陣。（圖／原創娛樂提供）

真AV女優全裸上陣 揭成人產業幕後真相 探索親密關係真實樣貌

2026-07-03 01:20

超人氣

更多 >
一首「上海灘」版稅收50年 79歲女歌手：每年拿2張支票

一首「上海灘」版稅收50年 79歲女歌手：每年拿2張支票
華人家庭農場數十母雞 竟集體離奇失蹤 原因？

華人家庭農場數十母雞 竟集體離奇失蹤 原因？
簽證新規衝擊…「來美錯了嗎？」留學生備感無奈、挫折

簽證新規衝擊…「來美錯了嗎？」留學生備感無奈、挫折
看到同學玩指尖陀螺發現商機 12歲男童3D列印賣玩具創業

看到同學玩指尖陀螺發現商機 12歲男童3D列印賣玩具創業
川普政府恢復公共負擔規定 用糧食券等福利的移民申請綠卡恐被拒

川普政府恢復公共負擔規定 用糧食券等福利的移民申請綠卡恐被拒