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「混血女神」柏安妮慶60 女兒許恩怡：她是我的北極星

記者廖福生／綜合報導
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柏安妮迎來60歲生日，狀態仍維持的相當完美。（取材自Instagram）
柏安妮迎來60歲生日，狀態仍維持的相當完美。（取材自Instagram）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：柏安妮60歲生日曝光，女兒許恩怡發文讚她是人生北極星。
  • 重點二：影片顯示柏安妮教育開放，對女兒冒險玩耍也能笑著支持。
  • 重點三：淡出30多年後轉戰心理與兒童發展，柏安妮仍支持女兒演藝事業。

淡出演藝圈超過30年的80年代香港女神柏安妮，近日迎來60歲生日，鮮少曝光的她因女兒許恩怡的一篇貼文，再度成為外界關注焦點。許恩怡不僅以英文深情告白，形容母親是自己人生中的「北極星」，更分享一段珍貴母女影片，意外讓外界一窺柏安妮私下模樣。

影片中記錄了許恩怡年幼時的片段，當時她與妹妹在機場玩耍，甚至整個人掛在自動步道扶手上滑行，一旁有人忍不住詢問柏安妮，是否認同孩子做出如此危險的行為，沒想到她卻笑著回答：「Why not？很好玩啊！」展現相當開放且尊重孩子天性的教育方式

許恩怡也在IG寫下：「生日快樂，媽媽。妳一直是我的北極星，也是我最堅強的後盾，希望世界上的每一個人，都能像妳一樣。」字裡行間流露深厚母女情。

擁有中國、英國及馬來西亞血統的柏安妮，除了外貌出眾，學生時期更是名副其實的學霸，不僅曾獲牛津大學錄取資格，還曾是香港花式溜冰冠軍。不過，她最終在黃百鳴賞識下踏入演藝圈，1985年憑電影「開心樂園」出道，之後陸續演出「開心鬼」、「霸王花」、「咖哩辣椒」等賣座作品，以甜美外型和清新氣質迅速走紅，成為80年代香港影壇代表性女星之一。

她的感情生活當年同樣備受矚目，曾與周星馳合作「咖哩辣椒」、「一本漫畫闖天涯」，港媒更曾多次報導周星馳對她相當欣賞，甚至傳出兩度展開追求但未能成功。此外，她與梁朝偉合作「風塵三俠」時也曾鬧出緋聞，和張國榮更是交情深厚，張國榮不僅暱稱她為「小甜心」，還曾親自擔任她的造型顧問。

於1993年拍完電影「記得香蕉成熟時」後，柏安妮選擇急流勇退，正式告別演藝圈。之後她完成香港大學學業，轉往心理領域發展，成為臨床心理學家及職業治療師，並投入兒童發展相關工作，甚至創立遊戲公司，透過電子遊戲協助改善孩童專注力不足及過動症問題。

近年柏安妮雖鮮少公開露面，但仍不時陪伴女兒出席電影活動，全力支持愛女演藝事業。現年22歲的許恩怡近年在香港影壇表現亮眼，17歲便以「燃野少年的天空」正式出道，之後憑「久別重逢」、「無名指」入圍香港電影金像獎最佳女主角，並參演「焚城」、「他年她日」、「地母」等作品，被視為香港新生代女星中的代表人物。

香港新生代女星許恩怡是柏安妮的愛女。（取材自Instagram）
香港新生代女星許恩怡是柏安妮的愛女。（取材自Instagram）

精華 FAQ

  • 許恩怡在IG以英文深情告白，稱媽媽是她人生中的「北極星」，也是最堅強的後盾，並希望世界上每個人都能像母親一樣。

  • 影片裡女兒在機場扶手上滑行，有人擔心行為危險，柏安妮卻笑回「Why not？很好玩啊！」顯示她尊重孩子天性，教養風格相當開放。

  • 她在1993年告別影壇後完成香港大學學業，轉往心理領域成為臨床心理學家與職業治療師，也投入兒童發展工作，甚至創立遊戲公司協助孩童。

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