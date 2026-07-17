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「謝謝你如同家人托底」 白鹿發長文宣告單飛 于正送祝福

娛樂新聞組／綜合報導
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白鹿宣布單飛。（取材自微博）
白鹿宣布單飛。（取材自微博）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：白鹿微博官宣離開歡娛影視，結束10年合作並正式單飛。
  • 重點二：于正轉發貼文送祝福，雙方互稱體面和平分手引熱搜。
  • 重點三：白鹿已成立個人工作室，首部自主選擇大劇將拍《開到荼靡》

女星白鹿微博發文官宣離開歡娛影視，結束長達10年的合作，開啟個人單飛之路。隨後，歡娛影視創始人于正轉發動態並送上祝福。被外界視為雙方上演體面的和平分手，隨即霸榜熱搜第一。鎮據了解，白鹿已成立個人獨資工作室，全稱為「青島鹿妍文化傳媒工作室」，解約後，她全權自主選擇的首部大劇是亦舒小說改編的都市劇「開到荼靡」。

據中安在線報導，白鹿在微博發文表示，她和歡娛影視攜手走過10年，如今圓滿畫上句號，各自帶著對彼此的敬意與祝福，奔赴新程，心裡感觸良多。白鹿向于正和歡娛影視致謝稱：謝謝于正老師，是你給了一個什麼都不懂的年輕人轉動命運鎖芯的鑰匙。10年前那個生澀的女孩並不知道這條路能走多遠，但就是想試試。謝謝你在我還不夠確定自己的時候，替我先相信了一次；謝謝你如同家人般，為我托底又願我盡興。

關於未來，她表示，自己帶著清晰的意願去迎接挑戰，願意去嘗試新的角色，新的表達方式，也願意接受新的節奏。

隨後于正在社交平台上曬出多張白鹿舊照並發長文回應：「我還會繼續培養各種新人，創作出更多更好看的故事，至於我的白鹿，她也會馳騁向更高的山峰，請大家一定一定要繼續愛她關照她，我也期待跟她的下一次合作，那肯定是又一個新的巔峰」。

白鹿，2016年簽約歡娛影視，出演個人首部電視劇「朝歌」，正式進入演藝圈。2021年後，白鹿事業大爆發，古裝劇「周生如故」及其現代續作「一生一世」先後霸屏，讓「時宜」一角成為無數觀眾心中的白月光；此後，「長月燼明」、「寧安如夢」、「以愛為營」、「白月梵星」、「臨江仙」等劇集的熱播，也讓她一舉成為這些年歡娛影視最紅女藝人。

據報導，白鹿在2021年就已註冊成立個人獨資工作室「青島鹿妍文化傳媒工作室」，出資額僅1萬人民幣，「鹿妍」取自其藝名「白鹿」中的「鹿」，和本名「白夢妍」中的「妍」，其經營範圍包含廣播電視節目製作經營、電影攝製與發行、演出經紀以及文化娛樂經紀人服務等。

精華 FAQ

  • 她在微博發文官宣離開歡娛影視，正式結束長達10年的合作關係，從公司旗下藝人轉為獨立發展，意味著演藝事業進入全新階段。

  • 于正轉發白鹿動態並發長文祝福，表示自己仍會培養新人、創作新故事，也期待未來能再與白鹿合作，稱她將走向更高的山峰。

  • 據報導，白鹿已成立個人獨資工作室「青島鹿妍文化傳媒工作室」，並將自主選擇首部大劇《開到荼靡》，展現接下來更獨立的發展方向。

微博 白鹿

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