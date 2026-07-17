演將軍戰力達天花板…何潤東轉戰權謀 變腹黑出賣女兒

何潤東在「百花殺」飾演威震八方的西北王，是個極度寵愛女兒的「女兒傻瓜」。（圖／「百花殺」劇組提供）

何潤東在愛奇藝新戲「雀骨」難得扮反派，不再是威猛大將軍，反而為了政治權謀出賣女兒。何潤東受訪時笑說：「演多了大將軍，戰力已達天花板，想讓觀眾看看除了外在強壯很能打，還有一些細膩的演技吧。」

何潤東2012 年曾在古裝歷史劇「楚漢傳奇」扮項羽，時隔14年，今年因為張凌赫 、田曦薇「逐玉」紅一波，光代言就超過6個，十分風光。近期他有2部古裝劇「雀骨」、「百花殺」先後上線，他說：「『雀骨』看起來疼女兒，但是利用女兒完成政治理想，『百花殺』則是很寵女兒的好爸爸，我看觀眾都要錯亂了。」

何潤東近幾年開始嘗試更成熟、權謀型的角色，像「雀骨」太傅謝懷歸一角，他之所以會接，是看到這個人內心複雜，雖然腹黑又不是純壞人，利用女兒和老婆完成政治目的，「他的無奈無法勝過理想抱負，很有層次」。

何潤東演而優則導，還拿過金鐘獎導演，近期一段官方影片流出，他在片場耐心引導18歲女主角艾米如何讓情緒爆發，他告訴她「妳一定要學會先保留，要不然會很可借啊」，猶如導演上身。艾米事後特地感謝，他回「我們對手戲嘛 當然也希望很好，或許也可以給一點小意見」，態度謙虛。經紀人則解釋：「不是啦，都是演員問他才會說，只是剪接出來後才像在教戲。」

艾米飾演的「謝嘉魚」是位沉迷機關術的財迷千金「謝嘉魚」。（圖／愛奇藝國際版提供）