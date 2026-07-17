瘦了9公斤…蔡一傑戰勝腦癌回歸 草蜢跟五月天邀歌

「草蜢」蔡一傑(中)戰勝腦癌，哥哥蔡一智(右)跟蘇志威成為堅強後盾。（圖／寬魚國際提供）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 蔡一傑戰勝腦癌回歸，體重曾暴瘦9公斤至63公斤。

蔡一傑戰勝腦癌回歸，體重曾暴瘦9公斤至63公斤。 重點二： 他歷經開刀與1年治療，現每月回診且狀況穩定。

他歷經開刀與1年治療，現每月回診且狀況穩定。 重點三：草蜢將登小巨蛋巡演，並希望邀五月天阿信寫歌。

草蜢日前助陣五月天 ，首次同台獻唱引發粉絲熱議，隨後宣布明年1月3度攻上台北小巨蛋，舉辦「GRASSHOPPER THREE IN LOVE CONCERT」巡演。團員蔡一傑戰勝腦癌回歸，談到患病期間情緒失落加上藥物副作用，體重暴瘦9公斤剩63公斤，他今說每個月固定回診，狀況穩定，自豪稱「比以前更厲害」。

他2年前不適就醫，發現腦部有7公分大惡性腫瘤，原先堅持參加美國演唱會，但被醫師及團員勸退，火速開刀治療，蘇志威說「空間是最重要的，要讓他休息」。那次美國演出是他們首次三缺一，蔡一智有感而發說：「我們現在更加珍惜每一次的機會，太感謝上天給我們緣分，讓我們用舞台去娛樂大家。」

蔡一傑因為開刀剃髮，加上治療期間開始掉髮、暴瘦，因此一度喪失信心，他坦言：「有段時間很不開心，我怕頭髮長不回來，還有病情問題，但是打麻將就忘記這些了。」蔡一智補充笑說「那群真的是很好的朋友，因為一直賠錢」。歷經1年治療，他說天天就是吃、訓練跟休息，現在體重68公斤，「醫師有叮嚀我表演不要那麼劇烈，但我不聽話」。

樂觀的他受抗癌藥物副作用所苦，只能多多補充益生菌，並於去年10月回歸舞台，陸續完成4場上套巡演。他們今年4月在香港紅館展開7場「GRASSHOPPER THREE IN LOVE CONCERT」巡演，主治醫師也是座上賓，蔡一智笑說「醫師說他沒事了」，蔡一傑表示目前沒後遺症：「想跟得癌症的人說不要害怕，要穩定自己的心情，去面對、去對抗。」

草蜢下個月要在大馬開唱、10月移師澳門、明年1月中在小巨蛋，主辦單位寬魚國際執行長邱瓈寬表示計畫是每月1站演出。蘇志威嘴甜稱台灣對他們而言是最重要的地方，明年打算邀請歌手參與同歡，且安排與香港站截然不同的歌單，嘉賓仍在苦惱中，他們還把握機會：「目前40周年專輯做一半了，想麻煩五月天阿信做一首歌給我們。」

「草蜢」出道41年，蘇志威(左起)和蔡一傑、蔡一智情如兄弟。圖／寬魚國際提供

寬魚國際執行長邱瓈寬(右二)已替草蜢安排多站巡演。圖／寬魚國際提供