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觀眾手寫白條入場…「功夫女足」被偷票房 星爺連發3問號

娛樂新聞組／綜合報導
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周星馳執導的「功夫女足」6天票房破9億人民幣，卻傳出遭「偷票房」。（取材自微博）
周星馳執導的「功夫女足」6天票房破9億人民幣，卻傳出遭「偷票房」。（取材自微博）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：《功夫女足》上映6天票房破9億元，卻爆出偷票房爭議。
  • 重點二：網友指控影院以手寫票、改收現金等方式繞過票務系統。
  • 重點三：片方啟用分段密鑰新版片源反制，周星馳連發3個問號回應。

周星馳執導的「功夫女足」票房勢如破竹，短短6天便在全國狂攬超9億元人民幣（約1.33億美元），然而，有大量網友發文質疑有電影院疑以手寫票等方式「偷票房」，引發熱議。周星馳在社群媒體連發3個問號回應此事。據報導，片方已祭出「撒手鐧」，宣布全國影院統一更換啟用分段密鑰的新版加密片源反制。

許多觀眾反映，該電影正在遭遇「偷票房」現象，並曬出憑證：觀眾手寫白條入場、票名與觀影影片不符、影院誘導觀眾退線上單改收現金進場。

據多名影迷反映，購票後前往影院取票時，被工作人員以「系統故障」為由，僅提供手寫紙條作為入場憑證。而這些紙條根本無法通過國家電影專資平台掃碼核驗，意味著這些票房收入很可能並未被計入片方帳目；還有觀眾表示自己一次性被「偷」了11張票，還有人在網購3張票後發現其中2張的二維碼完全失效。

據了解，按照業內規定，一部電影上映後，製片方、發行方、院線等按照票房收益分成，而一旦發生「偷票房」的現象後，票房收益就會繞開全國票務系統，全部利潤都歸入影院自家囊中。這種非法手段不但給製片方、發行方帶來重大損失，也會導致實際票房數據縮水。

據都市現場報導，對此，片方已緊急宣布啟用分段密鑰技術更換片源進行反制。此前，7月13日，片方發聲明抵制偷漏瞞報票房；7月14日，聯合導演林子聰回應，暫未證實相關傳聞，希望不是真的。

上述種種「偷票房」的手段，引發中國網友議論紛紛， 「在電影市場環境那麼差的時候，還要偷票房..跟殺雞取卵沒什麼分別…」、還有網友說，「上映6天已經破8億，今天就會破9億預測票房」、「全場觀眾不停的開懷大笑，很多年沒遇到過爆笑頻率那麼高的電影了」。

星爺則在社群媒體上曬出了多張電影「功夫女足」手寫票的截圖，並連發3個問號回應「偷票房」一事。

周星馳回應「偷票房」，他曬出了多張電影「功夫女足」手寫票的截圖，並連發了三個問號...
周星馳回應「偷票房」，他曬出了多張電影「功夫女足」手寫票的截圖，並連發了三個問號。（取材自微博）

周星馳執導的「功夫女足」6天狂攬9億元，卻傳出遭「偷票房」。（取材自微博）
周星馳執導的「功夫女足」6天狂攬9億元，卻傳出遭「偷票房」。（取材自微博）

精華 FAQ

  • 因為影片上映6天票房突破9億元，但多名觀眾與網友爆料，部分影院疑似用手寫白條、失效二維碼或改收現金方式入場，可能繞過官方票務系統。

  • 包括取票時只拿到手寫紙條、票名與實際觀影內容不符、二維碼無法掃描，以及被誘導退線上單改以現金購票，顯示收入可能未進入統一系統。

  • 片方先於7月13日發聲明抵制偷漏瞞報票房，之後宣布全國影院更換採用分段密鑰的新加密片源，周星馳則在社群上連發3個問號回應。

電影院 社群媒體 周星馳

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