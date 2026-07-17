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張凌赫、田曦薇都缺席 「逐玉」演唱會1680元門票遭酸割韭菜

娛樂新聞組／綜合報導
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陸劇「逐玉」近期話題熱度持續飆升，官方近日宣布將於8月15日在深圳舉辦劇集演唱會...
陸劇「逐玉」近期話題熱度持續飆升，官方近日宣布將於8月15日在深圳舉辦劇集演唱會。 （取材自自微博）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：《逐玉》將辦演唱會，張凌赫與田曦薇卻雙雙缺席。
  • 重點二：出席陣容以配角為主，還預告神祕嘉賓引發討論。
  • 重點三：1680元最高票價被批過高，網友直指像割韭菜。

陸劇「逐玉」近期話題熱度持續飆升，官方近日宣布將於8月15日在深圳舉辦劇集演唱會，消息原本讓不少劇迷相當期待。沒想到首波公布的嘉賓名單中，劇中最受關注的兩位核心主演張凌赫與田曦薇雙雙缺席，讓大批粉絲錯愕不已。

「噓！星聞」報導，已確認出席的演員包括任豪、孔雪兒、鄧凱、李卿、喻鍾黎、林沐然與向夏等劇中配角。雖然主辦方預告將有「神祕嘉賓」助陣，但缺乏男女主角的陣容仍被網友調侃為「配角拼盤」。

更引發爭議的是票價定位。根據售票平台資訊，演唱會門票分為四檔，看台票從480元到1280元（人民幣，下同，約約71美元到188美元）不等，內場最高票價達1680元（約248美元）。許多網友直言定價過高，認為陣容與票價嚴重不符。

面對爭議，已官宣參演的孔雪兒官方後援會公開發聲明，秉持「不組織、不支持、不鼓勵」原則，拒絕為該演唱會組織購票與應援，並呼籲粉絲將預算優先用於支持演員的新劇宣傳。

從市場反應來看，截至7月15日官宣當天下午，售票平台的「想看」人數僅約2170人，與劇集播出時的火爆熱度形成強烈反差。有網友直言「沒有男女主看啥，最重要的兩個人不去」、「感覺就是糊咖聚會撈錢」。

張凌赫（左）、田曦薇（右）甜蜜發聲。（圖／iQIYI愛奇藝國際版提供）
張凌赫（左）、田曦薇（右）甜蜜發聲。（圖／iQIYI愛奇藝國際版提供）

精華 FAQ

  • 這場演唱會因《逐玉》近期話題熱度高而受關注，原本劇迷期待能看到劇中核心主演同台互動，作為劇集延伸活動延續熱度。

  • 因為首波名單中，最受關注的張凌赫與田曦薇都未出席，反而以任豪、孔雪兒等配角為主，讓不少粉絲覺得陣容失衡。

  • 售票平台顯示門票分4檔，看台票480元到1280元，內場最高1680元。許多網友認為票價偏高，與缺少男女主角的陣容明顯不符。

張凌赫

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