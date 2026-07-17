未成年拍「雀骨」親密戲…艾米被舉報 劇組：連吻戲都沒有
熱播古裝劇「雀骨」近日遭到集中檢舉，指控劇中飾演女主角的藝人艾米在拍攝時未成年，卻與大她11歲的男主角侯明昊有多場親密戲分，引發價值導向的質疑。由於劇集熱度反超同期競爭劇，輿論一度質疑是虞書欣的粉絲惡意打壓，但隨後遭粉絲全盤否認。劇方澄清，該劇為因為更換女主角，已對親密戲尺度進行克制調整，「全程無吻戲」以符合規範。
出生於2008年的女演員艾米，於2025年拍「雀骨」時年僅17歲，男主角侯明昊當時則為29歲，兩人實際年齡相差11歲。據了解，該劇女主角原本選定18歲的黃楊鈿甜，但因其發生「天價耳環事件」，劇組緊急更換由艾米上陣，從而引發未成年演員出演先婚後愛感情戲的爭議。
面對未成年演員的爭議，劇方在親密戲的尺度上進行調整，整部劇的最大尺度僅為「額頭吻」，其餘場景多以「用力擁抱」、「新婚夜步步緊逼」、「俯身等待」等台詞與場景呈現情節張力。
針對惡意檢舉的傳聞，外界起初質疑是同期競爭劇「燦如繁星」女主角虞書欣的粉絲所為，因為該劇在平台上的熱度被「雀骨」超越。對此，虞書欣粉絲集體公開否認，強調尊重所有同行女演員，指責此說法是蓄意挑撥。隨後網路上也有討論指向檢舉可能與侯明昊的粉絲有關，使得檢舉主體顯得撲朔迷離，尚未有確鑿證據指向特定群體。
未成年演感情劇並非特例，「雲之羽」中艾米當時14歲、「五福臨門」中的黃楊鈿甜當時17歲、「初戀那件小事」中的趙今麥當時17歲，「我和我的少年時光」中的鄧恩熙當時16歲。
主要爭議在於2008年出生的艾米於2025年拍攝時仍未成年，卻要演出與年長男主角侯明昊的先婚後愛感情戲，因此被質疑涉及價值導向與未成年演員保護問題。 劇方表示因女主角臨時換角，已對親密戲做克制調整，整部劇最大尺度僅到額頭吻，並以擁抱、台詞與場景張力呈現情節，強調全程沒有吻戲。 起初有說法認為是同期競爭劇《燦如繁星》女主角虞書欣的粉絲惡意操作，但相關粉絲已公開否認；之後又出現指向侯明昊粉絲的討論，至今尚無確鑿證據。
精華 FAQ
主要爭議在於2008年出生的艾米於2025年拍攝時仍未成年，卻要演出與年長男主角侯明昊的先婚後愛感情戲，因此被質疑涉及價值導向與未成年演員保護問題。
劇方表示因女主角臨時換角，已對親密戲做克制調整，整部劇最大尺度僅到額頭吻，並以擁抱、台詞與場景張力呈現情節，強調全程沒有吻戲。
起初有說法認為是同期競爭劇《燦如繁星》女主角虞書欣的粉絲惡意操作，但相關粉絲已公開否認；之後又出現指向侯明昊粉絲的討論，至今尚無確鑿證據。
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