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郭靖大俠回來了 黃日華走出喪妻之痛宣布復出

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港星黃日華演活了「射鵰英雄傳」裡的郭靖。（取材自極目新聞）
港星黃日華演活了「射鵰英雄傳」裡的郭靖。（取材自極目新聞）

「射鵰英雄傳」的郭靖大俠回來了！64歲香港藝人黃日華近日驚喜現身好友黎瑞恩的演唱會，正式宣布重返舞台，讓影迷驚喜不已。黃日華在台上談及亡妻梁潔華及近日兩位老搭檔離世，一度低頭哽咽，他表示，「我明白了世事無常，生離死別是所有人都要經歷的過程，所以我們要學會放下、坦然接受」，更感謝觀眾見證他重返舞台的重要一課。

綜合中國新聞網、瀟湘晨報等媒體報導，黃日華當天在演唱會現場台下觀眾吐露心聲：「2020年我太太離開之後，我推掉了所有演出……。我從來沒想過，今晚還能重新站在舞台上，單獨為大家表演。我真的特別開心，謝謝各位。」

談到亡妻梁潔華時，黃日華一度低頭哽咽，努力平復情緒後表示，這個月接連經歷兩名老搭檔陳敏兒、苗金鳳離世，讓他更加感受到人生無常，「生離死別是所有人都要經歷的過程，所以我們要學會放下、坦然接受。」

黃日華也回憶，妻子離世後曾陷入人生低谷，全靠相識40多年的好友苗僑偉夫婦每天陪伴，帶著他踢球、喝茶散心，才一步步走出重度憂鬱的陰霾。

1961年生的黃日華現年64歲，1980年他參加TVB第九期藝員訓練班出道，憑藉1983年版「射鵰英雄傳」中憨厚正直的「郭靖」一角走紅，至今仍被視為難以超越的經典。除此之外，他在1997年TVB版「天龍八部」中飾演大俠「喬峰」，將角色的豪情與悲情演繹得淋漓盡致；在「天地豪情」、「雪山飛狐」等劇中的表現也備受好評。

2025年12月，黃日華曾宣布「基本退出娛樂圈」，如今勇敢復出。此前港星米雪演唱會舉辦55周年專場，76版黃蓉米雪、83版郭靖黃日華、穆念慈楊盼盼驚喜同框，以射鵰英雄傳組曲瞬間喚醒幾代人的青春回憶。如今大俠回歸，也讓不少影迷期待。

64歲的黃日華宣布重回舞台。（取材自極目新聞）
64歲的黃日華宣布重回舞台。（取材自極目新聞）

精華 FAQ

  • 他是在好友黎瑞恩的演唱會上驚喜現身，並在台上向觀眾表達重返舞台的心情，正式宣布復出。現場也因他的出現，掀起一波回憶與驚喜。

  • 他提到2020年太太梁潔華離世後，自己曾推掉所有演出，近期又接連面對兩位老搭檔陳敏兒、苗金鳳離世，因此深感人生無常，也更懂得放下與接受。

  • 他表示，當時陷入重度憂鬱時，全靠相識40多年的苗僑偉夫婦每天陪伴，帶他踢球、喝茶散心，才慢慢走出陰霾，如今才有勇氣重新站上舞台。

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