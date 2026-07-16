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鄭秀文答謝會拉劉德華同花車 掀「瘦身男女」回憶殺

娛樂新聞組／綜合報導
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劉德華(車上左)現身鄭秀文答謝會花車巡遊。（取材自微博）
劉德華(車上左)現身鄭秀文答謝會花車巡遊。（取材自微博）

AI摘要

文章摘要整理：

鄭秀文為補償因舞台故障延期的啟德演唱會，改辦3場答謝會，首場請來劉德華助陣，兩人合唱並重現《瘦身男女》花車巡遊，掀起熱烈回憶殺。

香港女星鄭秀文（Sammi）原定在香港啟德主場館舉行一連三場演唱會因故延期，為彌補已購票的觀眾，鄭秀文在相同場地舉行三場「答謝會」。「答謝會」日前開鑼，劉德華擔任表演嘉賓，掀起「瘦身男女」回憶殺。兩人不僅手牽手合唱，還一起坐上電影「瘦身男女」中的迷你黃色花車，在場館內繞場巡遊，將現場氣氛推向最高潮。

據文匯報報導，鄭秀文原定於啟德主場館舉行一連三場「You & Mi 鄭秀文演唱會2026亞洲巡迴終點站──香港啟德主場館」，因主辦方宣布舞台部件發生故障並有安全隱憂需要延期舉行，為彌補已購票的觀眾，鄭秀文在相同場地舉行三場「答謝會」。

首場「答謝會」日前開鑼，一開場，鄭秀文與40位Dancers霸氣登場，跳唱「叮噹」和「Chotto等等」揭開序幕。唱「默契」後介紹嘉賓出場，最初她賣關子說，「有個朋友」本想來她的第一場演唱會，後來演出延期，但對方表示一定會出席「答謝會」，接著劉德華上台，全場歡呼。

劉德華擔任嘉賓，和鄭秀文手牽手一起坐上電影「瘦身男女」中的迷你黃色汽車，在場館內繞場巡遊，沿著啟德主場館與歌迷近距離互動，並合唱劉德華經典歌曲「倒轉地球」，重現「瘦身男女」，勾起全場回憶殺，全場1萬多人的叫喊聲，幾乎要把啟德的屋頂掀翻。

相關話題隨即上了熱搜，據網易報導，劉德華提前幾個月就買了票，當天原本想在台下當觀眾，結果鄭秀文在台上直接點名喊人，他直接站起來走到升降台的入口，幾分鐘後直接從舞台中央升上來，讓全場直接炸了鍋。劉德華事後在台上開玩笑說「本來是來看秀的，結果被拉上工」，但粉絲說他臉上的表情分明就是「我很享受跟你一起瘋」。

劉德華現身鄭秀文答謝會，兩人牽手合唱。（取材自微博）
劉德華現身鄭秀文答謝會，兩人牽手合唱。（取材自微博）

劉德華(左)現身鄭秀文答謝會花車巡遊。（取材自微博）
劉德華(左)現身鄭秀文答謝會花車巡遊。（取材自微博）

精華 FAQ

  • 因主辦方宣布舞台部件發生故障，並有安全隱憂，原定在香港啟德主場館舉行的3場演唱會因此延期。為彌補已購票觀眾，她改在同一場地舉行3場答謝會。

  • 劉德華以嘉賓身份登場後，和鄭秀文手牽手合唱，還一起登上電影《瘦身男女》中的迷你黃色花車，在場館內繞場巡遊，讓全場1萬多人情緒瞬間沸騰。

  • 因鄭秀文與劉德華不只同台合唱，還重現《瘦身男女》裡的經典迷你黃色汽車巡遊畫面，喚起觀眾對兩人合作電影的記憶，也讓相關話題迅速登上熱搜。

香港 鄭秀文

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