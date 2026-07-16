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梁詠琪挑戰舞台劇「我們成為的她」 拋夫棄子2個月

記者林士傑／綜合報導
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梁詠琪在上海演出舞台劇「我們成為的她」。(圖／得意智文創提供)
梁詠琪在上海演出舞台劇「我們成為的她」。(圖／得意智文創提供)

香港女星梁詠琪（Gigi）演出舞台劇「我們成為的她」，首場日前在上海登場，她謝幕時因為無法抽離角色，一直熱淚盈眶，又帶著微笑鞠躬感謝觀眾支持。

首次挑戰全華語的舞台劇，梁詠琪提前兩個月飛抵上海準備，跟老公、小孩分離過著每天「朝十晚六」的排練和會議。她非常感謝家人支持，尤其是老公Sergio必須獨自打理童裝品牌生意，還要照顧女兒以及她的媽媽。她說，這段時間只回去香港參加女兒的小學畢業典禮，把握時間在港度過一晚，隔天又重新飛到上海投入彩排。

她飾演的女主角是位平凡、普通的都市女性，相較於拍電影或是拍劇，舞台劇全程不能NG。她說，接到邀約後慎重考慮了一個月，「要用全國語演出，對我來說是極大的挑戰，後來跟製作人、導演多次交流，加上本來就非常喜歡原著小說『82年生的金智英』以及改編後的電影，知道這是一個難能可貴的角色」。

她表示對於她而言，這不單單只是一個角色，而是很多現代女性的縮影，「這次演出除了是一場和自己的和解，也是一場世界上無數個『我們成為的她』的內心釋懷」。

梁詠琪在上海演出舞台劇「我們成為的她」。(圖／得意智文創提供)
梁詠琪在上海演出舞台劇「我們成為的她」。(圖／得意智文創提供)

精華 FAQ

  • 她首次挑戰全華語舞台劇，必須全程現場演出不能NG，且要在上海提前2個月進行密集排練與會議，對她來說是很大的突破與考驗。

  • 她與老公、小孩暫時分開生活，老公Sergio要獨力打理生意並照顧女兒及媽媽，她只在女兒小學畢業典禮短暫返港，隔天又回上海彩排。

  • 她認為角色是平凡都市女性的縮影，不只是演一個人物，更像是與自己和解，也替無數現代女性的心聲找到釋放出口。

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