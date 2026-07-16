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演唱會大秀比基尼 還內衣外穿露底褲 趙露思嚇到老粉

娛樂新聞組／綜合報導
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趙露思在澳門演唱會上穿性感比基尼，現場瞬間尖叫。（取材自微博）
趙露思在澳門演唱會上穿性感比基尼，現場瞬間尖叫。（取材自微博）

AI摘要

文章摘要整理：

趙露思海外演唱會以全開麥唱跳與大膽造型引爆話題，雖獲部分粉絲肯定實力，卻也因比基尼、脫裙與票價炒高，遭質疑形象轉變過大。

大陸女星趙露思近日在泰國曼谷開演唱會，一改往日甜美溫柔的螢幕形象，不僅內衣直接外穿，穿比基尼熱舞，還將劈叉、下蹲都安排上了，底褲不時露出，曼谷演唱會票價最高一檔被炒到快2000元人民幣（約295美元）；而在之後的澳門演唱會上更當眾脫裙，不少老粉直呼無法接受她如此「尺度大膽」，對照她此前患抑鬱症養病之說，許多網友質疑她靠賣慘來抬價。

據網易報導，許多人對趙露思的印象是「傳聞中的陳芊芊」裡那個笑起來眼睛彎彎，帶點嬰兒肥的甜妹。但刷到趙露思曼谷演唱會的現場圖，許多人驚了。2026年5月趙露思第一場海外個人演唱會在曼谷開唱，票價被炒到最高一檔快2000元，最便宜也要380元，開票半分鐘就被搶光。

趙露思這次全程全開麥唱跳，3.5個小時唱了18首歌，還把川劇變臉搬到海外舞台，專門練了泰語版的歌，一開口就引得全場泰國粉絲大合唱，氣氛熱得不行。

但讓她衝上熱搜的不是唱跳實力，而是她的穿搭。那天她一共換了六套造型，其中一套是粉色絲絨內衣直接外穿，外面只搭了件短外套，基本起不到遮擋作用。另一套黑色蕾絲抹胸配超短熱褲，在舞台上表演「椅子舞」，大秀扭腰擺胯動作，劈叉、下蹲，底褲都露出來了。

而在7月剛舉行完的澳門演唱會上，趙露思開場穿紫色高定露肩禮服，看著優雅大氣，沒唱幾首畫風就變了，她直接把比基尼當內搭上台唱跳，紅色短褲配黑色比基尼邊，更在台下觀眾齊喊「脫掉」聲中，二話不說直接扒去長裙，露出一身性感比基尼，現場瞬間尖叫。

對於趙露思的改變，不少追了她七年的老粉說，從出道開始就看她的戲，一直走甜妹路線，怎麼突然改成這種風格。評論區評價兩極，有人覺得她身材好又敢穿，也有人認為紅色短褲配黑色比基尼的穿法不協調，不如她穿長裙時的淑女氣質自然。有很多人第一次發現她現場唱歌挺好聽，唱跳也能撐住，不再只是大家印象裡的甜妹演員。

也有部分網友質疑，2025年初，趙露思發長文說自己2019年就有抑鬱情緒，2024年惡化，體重最低掉到36.9公斤，讓好多粉絲心疼。沒想到一年多後她就在台上大尺度唱跳，票價還被炒高，質疑她拿抑鬱症炒作，消費大眾的同情心。

趙露思在澳門演唱會上穿白色紗裙，展現芭比娃娃般的甜美性感風格，和纖細的腿部線條。...
趙露思在澳門演唱會上穿白色紗裙，展現芭比娃娃般的甜美性感風格，和纖細的腿部線條。（取材自微博）

精華 FAQ

  • 最受爭議的是她在曼谷與澳門場的穿搭尺度，包含內衣外穿、比基尼熱舞、當眾脫裙等畫面。部分老粉認為和她過去甜妹形象落差太大，因此反應強烈。

  • 報導指出她全程全開麥唱跳，3.5個小時唱了18首歌，還加入川劇變臉與泰語版歌曲，現場氣氛熱烈，也讓不少人首次注意到她的舞台實力。

  • 因她曾公開提到抑鬱情緒與體重驟降，引發同情，但一年多後卻以高調、性感的舞台表演亮相，且票價被炒高，因此有人懷疑她是在消費病情與粉絲情緒。

泰國 澳門 趙露思

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