聽到「周星馳女兒」來了 迪麗熱巴嚇到瞳孔地震
周星馳《功夫女足》杭州路演中，主持人一句「導演的女兒也在現場」造成誤會，讓不熟港片梗的迪麗熱巴驚訝不已，反應因可愛真實而迅速登上熱搜。
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周星馳《功夫女足》杭州路演中，主持人一句「導演的女兒也在現場」造成誤會，讓不熟港片梗的迪麗熱巴驚訝不已，反應因可愛真實而迅速登上熱搜。
港星周星馳(星爺)執導的電影「功夫女足」日前在杭州舉辦路演，然而，活動中卻意外上演一幕令人捧腹的烏龍。同場出席的大陸女星迪麗熱巴因為不熟悉港片經典梗，在現場聽到「周星馳女兒」時，瞬間嚇到「瞳孔地震」，真實又可愛的反應隨即衝上熱搜，讓不少網友笑翻。
這場烏龍源於主持人的一句介紹。路演當天，「長江七號」中反串飾演周星馳兒子的徐嬌驚喜現身助陣。主持人為了活絡氣氛，打趣地向台下介紹「導演的女兒也在現場」。
對於星爺影迷而言，皆明白指的是星爺在銀幕上的「乾女兒」徐嬌。但一旁的迪麗熱巴卻完全狀況外，誤以為周星馳的「親生女兒」大駕光臨，甚至連一旁的周星馳本人也愣了一下，反問，「我的女兒？」
得知「星爺有女兒」的瞬間，迪麗熱巴毫無防備地展現了最真實的吃瓜反應。她先是雙眼瞪大、瞳孔震動，臉上寫滿了不可置信的震驚，接著下意識地用手捂住嘴巴，悄悄轉頭向周星馳求證。
直到得知「女兒」是徐嬌後，迪麗熱巴才恍然大悟，隨即不好意思地低頭大笑，並熱情地向台下的徐嬌揮手致意。整段反應流暢自然、毫無包裝，瞬間被現場粉絲的鏡頭捕捉下來。
這段逗趣的影片曝光後，立刻在網路上掀起瘋傳，網友紛紛被迪麗熱巴的單純與反差萌圈粉。有人說，「這反應簡直是演我平時聽到驚天大八卦時的真實寫照」、「熱巴真的是『笨蛋美女』，太可愛了」。
一場路演的意外插曲，不僅拉近了主創團隊與觀眾的距離，也讓外界看到了迪麗熱巴私底下真實、接地氣的一面。
因主持人介紹徐嬌時打趣說「導演的女兒也在現場」，熟悉港片梗的人知道是指戲中的乾女兒，但現場的迪麗熱巴沒聽懂，誤以為周星馳真的有親生女兒。 她先是瞪大雙眼、表情震驚，呈現「瞳孔地震」的模樣，接著下意識捂住嘴巴，還轉頭向周星馳求證，整個反應自然又毫無包裝。 因為真相揭曉後，迪麗熱巴立刻恍然大悟並不好意思地笑出來，還向徐嬌揮手致意，前後反差很大，讓網友覺得她單純可愛、像在演自己聽到八卦的樣子。
精華 FAQ
因主持人介紹徐嬌時打趣說「導演的女兒也在現場」，熟悉港片梗的人知道是指戲中的乾女兒，但現場的迪麗熱巴沒聽懂，誤以為周星馳真的有親生女兒。
她先是瞪大雙眼、表情震驚，呈現「瞳孔地震」的模樣，接著下意識捂住嘴巴，還轉頭向周星馳求證，整個反應自然又毫無包裝。
因為真相揭曉後，迪麗熱巴立刻恍然大悟並不好意思地笑出來，還向徐嬌揮手致意，前後反差很大，讓網友覺得她單純可愛、像在演自己聽到八卦的樣子。
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