我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐森外遇對象「浮華世界」憶述婚外情 醜聞將再被提起

網誇維德角「另類季軍」對決世界盃冠亞軍90分鐘打平

聽到「周星馳女兒」來了 迪麗熱巴嚇到瞳孔地震

娛樂新聞組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
迪麗熱巴聽到「周星馳女兒」時，露出驚訝表情。(取材自微博)
迪麗熱巴聽到「周星馳女兒」時，露出驚訝表情。(取材自微博)

AI摘要

文章摘要整理：

周星馳《功夫女足》杭州路演中，主持人一句「導演的女兒也在現場」造成誤會，讓不熟港片梗的迪麗熱巴驚訝不已，反應因可愛真實而迅速登上熱搜。

港星周星馳(星爺)執導的電影「功夫女足」日前在杭州舉辦路演，然而，活動中卻意外上演一幕令人捧腹的烏龍。同場出席的大陸女星迪麗熱巴因為不熟悉港片經典梗，在現場聽到「周星馳女兒」時，瞬間嚇到「瞳孔地震」，真實又可愛的反應隨即衝上熱搜，讓不少網友笑翻。

這場烏龍源於主持人的一句介紹。路演當天，「長江七號」中反串飾演周星馳兒子的徐嬌驚喜現身助陣。主持人為了活絡氣氛，打趣地向台下介紹「導演的女兒也在現場」。

對於星爺影迷而言，皆明白指的是星爺在銀幕上的「乾女兒」徐嬌。但一旁的迪麗熱巴卻完全狀況外，誤以為周星馳的「親生女兒」大駕光臨，甚至連一旁的周星馳本人也愣了一下，反問，「我的女兒？」

得知「星爺有女兒」的瞬間，迪麗熱巴毫無防備地展現了最真實的吃瓜反應。她先是雙眼瞪大、瞳孔震動，臉上寫滿了不可置信的震驚，接著下意識地用手捂住嘴巴，悄悄轉頭向周星馳求證。

直到得知「女兒」是徐嬌後，迪麗熱巴才恍然大悟，隨即不好意思地低頭大笑，並熱情地向台下的徐嬌揮手致意。整段反應流暢自然、毫無包裝，瞬間被現場粉絲的鏡頭捕捉下來。

這段逗趣的影片曝光後，立刻在網路上掀起瘋傳，網友紛紛被迪麗熱巴的單純與反差萌圈粉。有人說，「這反應簡直是演我平時聽到驚天大八卦時的真實寫照」、「熱巴真的是『笨蛋美女』，太可愛了」。

一場路演的意外插曲，不僅拉近了主創團隊與觀眾的距離，也讓外界看到了迪麗熱巴私底下真實、接地氣的一面。

精華 FAQ

  • 因主持人介紹徐嬌時打趣說「導演的女兒也在現場」，熟悉港片梗的人知道是指戲中的乾女兒，但現場的迪麗熱巴沒聽懂，誤以為周星馳真的有親生女兒。

  • 她先是瞪大雙眼、表情震驚，呈現「瞳孔地震」的模樣，接著下意識捂住嘴巴，還轉頭向周星馳求證，整個反應自然又毫無包裝。

  • 因為真相揭曉後，迪麗熱巴立刻恍然大悟並不好意思地笑出來，還向徐嬌揮手致意，前後反差很大，讓網友覺得她單純可愛、像在演自己聽到八卦的樣子。

周星馳 迪麗熱巴

上一則

小S認了 曾和女兒聯手騙老公 Elly揭和爸媽相處方式

下一則

黃大煒死後不平靜 女友嚴斥3人行同住謠言：侮辱了我們

延伸閱讀

功夫女足／星爺拆台張藝興 曝他「假臉兜不住真口水」

功夫女足／星爺拆台張藝興 曝他「假臉兜不住真口水」
素顏、高強度訓練全扛住 惜字如金的星爺狂讚熱巴「有天分」

素顏、高強度訓練全扛住 惜字如金的星爺狂讚熱巴「有天分」
「功夫女足」路演 64歲周星馳全勤 網友喊「注意身體」

「功夫女足」路演 64歲周星馳全勤 網友喊「注意身體」
「功夫女足」狂飆5億人民幣 評價兩極壓力大 周星馳親吐：怕辜負大家

「功夫女足」狂飆5億人民幣 評價兩極壓力大 周星馳親吐：怕辜負大家

熱門新聞

羅大佑72歲生日前夕迎音樂「新生命」。圖／媒體棧、大右音樂、超級圓頂提供

羅大佑72歲生日前夕爆喜訊 宣布再迎「新生命」

2026-07-10 09:51
張秀卿「戲說台灣」白沙屯媽祖廟首次授權戲劇拍攝。記者王聰賢／攝影

台語歌后揭47年血淚路 借錢、老闆跑路錢沒了1句話看淡

2026-07-13 13:46
田曦薇剛出道時就被公認是甜妹。(取材自微博)

黃曉明早就相中田曦薇？9年前曾「豪刷遊艇」邀拍戲 時間點被指敏感

2026-07-10 21:33
尤雅旅居美國多年。圖／全球音樂經紀提供

迷倒張學友、劉德華…玉女始祖消失16年露面 美如天仙

2026-07-15 15:40
「赤身裸愛」邀請現役色情片演員艾莉莎薩維奇全裸上陣。（圖／原創娛樂提供）

真AV女優全裸上陣 揭成人產業幕後真相 探索親密關係真實樣貌

2026-07-03 01:20
吳綺莉罕見開直播談成龍。(取材自微博)

成龍未認私生女原因曝光 吳綺莉：是我不願做親子鑑定

2026-07-15 19:37

超人氣

更多 >
迷倒張學友、劉德華…玉女始祖消失16年露面 美如天仙

迷倒張學友、劉德華…玉女始祖消失16年露面 美如天仙
140美元的品牌包包 Costco白菜價19.99 限量上架

140美元的品牌包包 Costco白菜價19.99 限量上架
成龍未認私生女原因曝光 吳綺莉：是我不願做親子鑑定

成龍未認私生女原因曝光 吳綺莉：是我不願做親子鑑定
梅西19年前懷裡的嬰兒 將在世界盃決賽和他正面交鋒

梅西19年前懷裡的嬰兒 將在世界盃決賽和他正面交鋒
世界盃／英格蘭領先後變陣卻失守 凱恩：功虧一簣太難受

世界盃／英格蘭領先後變陣卻失守 凱恩：功虧一簣太難受