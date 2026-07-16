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最後1天反超張凌赫 楊洋奪首爾電視大賞人氣獎

娛樂新聞組／綜合報導
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楊洋主演的「凡人修仙傳」近期在國際平台播出後反應熱烈。(取材自微博)
楊洋主演的「凡人修仙傳」近期在國際平台播出後反應熱烈。(取材自微博)

第21屆首爾國際電視劇大賞（SDA）「亞洲明星獎」中國區人氣投票日前截止，結果在最後關頭出現戲劇性逆轉。原本一路領先的大陸男星張凌赫，遭大陸男星楊洋在截止前24小時強勢反超，成功奪下冠軍，也讓這場人氣之爭瞬間衝上熱搜。

綜合媒體報導，本屆亞洲明星獎投票自6月中旬展開，張凌赫憑藉古裝劇「逐玉」的高人氣，自投票開始便一路保持領先，長達29天穩居第一，外界普遍認為冠軍已無懸念。

不過，投票進入最後24小時後情勢急轉直下。楊洋粉絲展開最後衝刺，大量灌票拉抬聲勢，成功逆襲。據官方公布結果，楊洋最終以約188萬票奪下「亞洲明星獎」，不僅反超張凌赫，也創下本屆該獎項最高票數紀錄。粉絲紛紛留言表示，這是送給「凡人修仙傳」男主角「韓立」最好的禮物。

值得注意的是，「亞洲明星獎」屬於全球粉絲投票的人氣獎項，主要反映演員的海外號召力，並非由評審決定。至於更具專業指標性的「男子演技獎」等競賽獎項，則由國際評審團評選，不受網路票數影響。

目前楊洋與張凌赫都已憑作品入圍首爾國際電視劇大賞男子演技獎初選名單，正式提名預計8月公布，頒獎典禮則將於10月8日在南韓首爾KBS Hall舉行。

張凌赫憑藉古裝劇「逐玉」的高人氣，在票數上足足領先29天。(取材自微博)
張凌赫憑藉古裝劇「逐玉」的高人氣，在票數上足足領先29天。(取材自微博)

精華 FAQ

  • 最終冠軍是楊洋，他在投票截止前24小時逆轉原本一路領先的張凌赫，以約188萬票拿下亞洲明星獎，並成為本屆最高票得主。

  • 張凌赫因古裝劇逐玉帶來高人氣，自投票開始便長時間領先，連續29天穩居第一，因此外界普遍認為他幾乎已經提前鎖定冠軍。

  • 亞洲明星獎屬於全球粉絲投票的人氣獎，主要反映演員海外號召力；男子演技獎等競賽獎項則由國際評審團評選，不受網路票數影響。

南韓 投票 張凌赫

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