成龍拒認女兒有原因？吳綺莉：因為我不想做親子鑑定

吳綺莉在抖音直播首度回應，成龍不認吳卓林的原因是「我不想做親子鑑定」。（取材自大風新聞）

AI摘要 文章摘要整理： 吳綺莉在直播中表示，成龍當年未認女兒吳卓林，關鍵在於她不願做親子鑑定；其說法掀起熱搜，也讓外界多年對成龍的批評出現反轉。

香港巨星成龍 和前亞洲小姐吳綺莉1999年發生婚外情，女方生下女兒吳卓林並獨自扶養孩子長大。27年來，有關成龍不肯認吳卓林、薄情寡義傳言不斷。吳綺莉近日在直播時首度公開回應，稱成龍拒認吳卓林是「因我不想做親子 鑑定」，還意在言外地補了一句：「從來就沒有人問過我要做親子鑑定。」話題立刻衝上了熱搜，網友幾乎一面倒指責吳綺莉，「很自私的女人，以破壞另一個家庭為榮」、「她還是沒有反省自己，最可憐是女兒」。

據大風新聞報導，吳綺莉近日在抖音 開播，回答網友相關問題，面對直播間彈幕滿是對成龍為何不認吳卓林的疑問，吳綺莉首度公開了成龍拒認吳卓林原因：「當年不是成龍不願認女兒，根源在於我自己不願意做親子鑑定。」

吳綺莉還特意澄清流傳20多年「成龍逼她驗DNA被拒」是不實傳聞，「我覺得不管哪個年代，如果大家決定分開了，不管這個女的有沒有孩子，如果那個女的決定要這個孩子的話，那跟那個男的還有啥關係，每個人的決定大家都是互相尊重的，沒有人問過我」。

消息一出瞬間引爆全網。此前，許多人認為成龍是心虛逃避，為了家庭、事業刻意切割吳綺莉母女二人，背負了20多年的罵名。可吳綺莉這番發言，直接把當年的選擇權擺到檯面上。「吳綺莉成龍」相關詞條日前登上熱搜，累計閱讀量一天就超1.5億。

吳綺莉當年未婚生女轟動全港，吳卓林從小到大活在「成龍私生女」標籤下，輟學、流浪、原生家庭矛盾不斷，母女二人多次深陷輿論漩渦。大眾一直將所有苦難歸咎於成龍的缺席，如今吳綺莉主動揭開當年的選擇，網友幾乎一面倒指責吳綺莉自私。

網友毫不留情狠批吳綺莉，「最慘的還是以不倫私生子的身分被生下來的孩子」、「生下來好好教育啊，把孩子教育成啥了」、「既然覺得跟對方沒關係，為什麼要出來吵吵說他不認？」、「沒有做親子鑑定，那成龍怎麼認？」、「很自私的女人，以破壞另一個家庭為榮」、「她還是沒有反省自己，至今放不下，最可憐是女兒」、「兒都這樣了還在催眠自己說過得很好，就是不願意承認自己和男的造孽毀了一個孩子一生」。

吳綺莉，香港女演員。1999年11月19日未婚懷孕生下女兒吳卓林，其生父是成龍。2014年11月，吳綺莉做客某香港節目稱，自己從來沒有為當年的任性後悔過，自己對曾經那段失敗的感情從不後悔，女兒是上帝給她的最好補償，直言多年來自己獨自將小龍女撫養長大雖然很辛苦，但她對成龍從沒有絲毫的怨恨。吳綺莉在抖音粉絲已超過50萬人。

成龍(左圖)、吳卓林(右圖)。(歐新社資料照片、取材自Instagram)