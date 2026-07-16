「抓特務」票房口碑雙翻車 胡歌被貼標籤進退兩難

「抓特務」官宣密鑰延期。（取材自微博）

隨著馮小剛執導的「抓特務」收官，男星胡歌 也陷入職業生涯的「進退兩難」。胡歌主演的「抓特務」電影票房僅7400萬（人民幣，下同），讓他連續5部電影失利，一向被視為選片謹慎、內娛零差評標竿的胡歌，被貼上了「票房毒藥」標籤。面對電視劇早已登頂，想突破轉型電影卻連續多部作品票房遇冷，有評論認為胡歌陷入了進退兩難的轉型困境。

據網易報導，「抓特務」這部諜戰大片，上映前熱度拉滿，堪稱年度重磅諜戰黑馬，可正式上映後，票房、口碑雙雙崩盤，被不少網友評為胡歌從影以來最撲街的院線作品，落差之大讓人猝不及防，誰都不敢相信，內娛零差評標竿胡歌，居然栽在了主旋律電影「抓特務」身上。

胡歌深耕影視行業多年，他選片極其謹慎，從不接粗製濫造的流量爛片。電視劇賽道更是戰績輝煌，「琅琊榜」、「偽裝者」部部封神，收視與口碑雙豐收，穩穩扎根實力派頂流行列。但相較之下，胡歌的電影之路坎坷，但即使票房不算大爆，也都口碑穩定、演技在線，過往從未翻車。直到「抓特務」上映，徹底打破了他多年零爛片的完美口碑濾鏡。

許多觀眾和影評觀後發現，「抓特務」質感嚴重翻車，劇情邏輯漏洞百出，敘事節奏混亂斷層，鋪墊生硬、人物扁平單薄，完全達不到觀眾對精品諜戰片的期待。且影片疊加多重輿論爭議，此前韓紅在首映禮上「走個面」的喊話引發全網吐槽，再加上主創團隊海外布局、言行不一的爭議持續發酵，直接拖垮電影票房。

至於胡歌的演出，多位影評人認為其在「抓特務」中貢獻了「職業生涯迄今為止最優秀的表演」，演出了馮靜波「提心吊膽幾十年卻被上級遺忘」的荒誕感與「隱忍破碎感」。但也有觀眾批評他的表演「飄在空中」、「痛苦太假太空」、「念台詞像詩朗誦」，與1995年電視劇「無悔追蹤」中王志文飾演的同一角色（豆瓣9.4分）相比差距明顯。

有網友又翻出了胡歌從2023年演出的5部電影票房，稱他「屢拍屢敗」：2023年「不虛此行」2740.6萬元，2024年「走走停停」1.03億元，2025年「你行！你上！」9085.4萬元，2025年「三滴血」2128萬元，2026年「抓特務」約7400萬元（預測1.27億，實際僅6700萬至7400萬），給他貼上了個「票房毒藥」的標籤。票房口碑雙摺戟，讓人唏噓不已。

不過也有網友認為，這次翻車不怪胡歌，他在「抓特務」裡演技在線、狀態穩定，電影崩盤的核心原因是劇本打磨粗糙、成片質量不足，再加上場外輿論風波拖累，再好的演員也獨木難支。

但比起虧損的馮小剛，胡歌的處境更讓人唏噓。馮小剛擁有穩定持續的影視資源，一部片子失利不影響後續拍片；胡歌電視劇早已登頂，想要突破轉型電影，卻連續多部作品票房遇冷。電視劇難回頭，電影圈難立足，胡歌正面臨很多視帝「進退兩難的轉型困境」的共同難題。