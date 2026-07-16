我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

2028年中央公園馬車擬退場 紐約市議長支持提案

紐約州推半導體勞動力培訓 每名員工最高補助2.5萬元

「抓特務」票房口碑雙翻車 胡歌被貼標籤進退兩難

娛樂新聞組／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
「抓特務」官宣密鑰延期。（取材自微博）
「抓特務」官宣密鑰延期。（取材自微博）

隨著馮小剛執導的「抓特務」收官，男星胡歌也陷入職業生涯的「進退兩難」。胡歌主演的「抓特務」電影票房僅7400萬（人民幣，下同），讓他連續5部電影失利，一向被視為選片謹慎、內娛零差評標竿的胡歌，被貼上了「票房毒藥」標籤。面對電視劇早已登頂，想突破轉型電影卻連續多部作品票房遇冷，有評論認為胡歌陷入了進退兩難的轉型困境。

據網易報導，「抓特務」這部諜戰大片，上映前熱度拉滿，堪稱年度重磅諜戰黑馬，可正式上映後，票房、口碑雙雙崩盤，被不少網友評為胡歌從影以來最撲街的院線作品，落差之大讓人猝不及防，誰都不敢相信，內娛零差評標竿胡歌，居然栽在了主旋律電影「抓特務」身上。

胡歌深耕影視行業多年，他選片極其謹慎，從不接粗製濫造的流量爛片。電視劇賽道更是戰績輝煌，「琅琊榜」、「偽裝者」部部封神，收視與口碑雙豐收，穩穩扎根實力派頂流行列。但相較之下，胡歌的電影之路坎坷，但即使票房不算大爆，也都口碑穩定、演技在線，過往從未翻車。直到「抓特務」上映，徹底打破了他多年零爛片的完美口碑濾鏡。

許多觀眾和影評觀後發現，「抓特務」質感嚴重翻車，劇情邏輯漏洞百出，敘事節奏混亂斷層，鋪墊生硬、人物扁平單薄，完全達不到觀眾對精品諜戰片的期待。且影片疊加多重輿論爭議，此前韓紅在首映禮上「走個面」的喊話引發全網吐槽，再加上主創團隊海外布局、言行不一的爭議持續發酵，直接拖垮電影票房。

至於胡歌的演出，多位影評人認為其在「抓特務」中貢獻了「職業生涯迄今為止最優秀的表演」，演出了馮靜波「提心吊膽幾十年卻被上級遺忘」的荒誕感與「隱忍破碎感」。但也有觀眾批評他的表演「飄在空中」、「痛苦太假太空」、「念台詞像詩朗誦」，與1995年電視劇「無悔追蹤」中王志文飾演的同一角色（豆瓣9.4分）相比差距明顯。

有網友又翻出了胡歌從2023年演出的5部電影票房，稱他「屢拍屢敗」：2023年「不虛此行」2740.6萬元，2024年「走走停停」1.03億元，2025年「你行！你上！」9085.4萬元，2025年「三滴血」2128萬元，2026年「抓特務」約7400萬元（預測1.27億，實際僅6700萬至7400萬），給他貼上了個「票房毒藥」的標籤。票房口碑雙摺戟，讓人唏噓不已。

不過也有網友認為，這次翻車不怪胡歌，他在「抓特務」裡演技在線、狀態穩定，電影崩盤的核心原因是劇本打磨粗糙、成片質量不足，再加上場外輿論風波拖累，再好的演員也獨木難支。

但比起虧損的馮小剛，胡歌的處境更讓人唏噓。馮小剛擁有穩定持續的影視資源，一部片子失利不影響後續拍片；胡歌電視劇早已登頂，想要突破轉型電影，卻連續多部作品票房遇冷。電視劇難回頭，電影圈難立足，胡歌正面臨很多視帝「進退兩難的轉型困境」的共同難題。

精華 FAQ

  • 因為這部片上映前聲勢很高，正式上映後卻票房與口碑一起崩盤，最終僅約7400萬，還被視為胡歌從影以來最撲街的院線作品，落差非常大。

  • 主因是他近年接連5部電影表現不佳，從《不虛此行》到《抓特務》都未能在票房上打開局面，讓原本以選片謹慎著稱的形象，開始被質疑失準。

  • 文章認為核心問題在劇本打磨粗糙、成片質量不足，加上首映與主創相關爭議持續發酵，導致觀眾期待落空；即使胡歌演技穩定，也難以獨自挽救全片。

胡歌

上一則

白鹿官宣「單飛」 與歡娛影視分手 于正變前老闆回應了

下一則

HBO Max大熱劇集強勢回歸 《龍之家族》第3季試映會觀眾好評

延伸閱讀

票房翻車不損口碑… 胡歌「抓特務」獲讚演技蛻變 網：一人撐起整部片

票房翻車不損口碑… 胡歌「抓特務」獲讚演技蛻變 網：一人撐起整部片
娛樂／AI太衝擊 中國演員集體「求工作」

娛樂／AI太衝擊 中國演員集體「求工作」
吃了誠實豆沙包 「功夫女足」票房2.5小時破億 他狠批：好難看

吃了誠實豆沙包 「功夫女足」票房2.5小時破億 他狠批：好難看
「功夫女足」上映2.5小時票房就破億 但有人狠批：好難看

「功夫女足」上映2.5小時票房就破億 但有人狠批：好難看

熱門新聞

羅大佑72歲生日前夕迎音樂「新生命」。圖／媒體棧、大右音樂、超級圓頂提供

羅大佑72歲生日前夕爆喜訊 宣布再迎「新生命」

2026-07-10 09:51
張秀卿「戲說台灣」白沙屯媽祖廟首次授權戲劇拍攝。記者王聰賢／攝影

台語歌后揭47年血淚路 借錢、老闆跑路錢沒了1句話看淡

2026-07-13 13:46
田曦薇剛出道時就被公認是甜妹。(取材自微博)

黃曉明早就相中田曦薇？9年前曾「豪刷遊艇」邀拍戲 時間點被指敏感

2026-07-10 21:33
尤雅旅居美國多年。圖／全球音樂經紀提供

迷倒張學友、劉德華…玉女始祖消失16年露面 美如天仙

2026-07-15 15:40
「赤身裸愛」邀請現役色情片演員艾莉莎薩維奇全裸上陣。（圖／原創娛樂提供）

真AV女優全裸上陣 揭成人產業幕後真相 探索親密關係真實樣貌

2026-07-03 01:20
吳綺莉罕見開直播談成龍。(取材自微博)

成龍未認私生女原因曝光 吳綺莉：是我不願做親子鑑定

2026-07-15 19:37

超人氣

更多 >
迷倒張學友、劉德華…玉女始祖消失16年露面 美如天仙

迷倒張學友、劉德華…玉女始祖消失16年露面 美如天仙
140美元的品牌包包 Costco白菜價19.99 限量上架

140美元的品牌包包 Costco白菜價19.99 限量上架
成龍未認私生女原因曝光 吳綺莉：是我不願做親子鑑定

成龍未認私生女原因曝光 吳綺莉：是我不願做親子鑑定
梅西19年前懷裡的嬰兒 將在世界盃決賽和他正面交鋒

梅西19年前懷裡的嬰兒 將在世界盃決賽和他正面交鋒
世界盃／英格蘭領先後變陣卻失守 凱恩：功虧一簣太難受

世界盃／英格蘭領先後變陣卻失守 凱恩：功虧一簣太難受