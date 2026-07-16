我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

生酮減重別踩雷 應多吃這2類型食物 並搭配血糖監測才有效

黃仁勳在日布局實體AI：結盟四大工業巨頭 拉攏半導體供應鏈大廠

白鹿官宣「單飛」 與歡娛影視分手 于正變前老闆回應了

娛樂新聞組／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
白鹿宣布單飛。（取材自紅星新聞）
白鹿宣布單飛。（取材自紅星新聞）

7月16日，女星白鹿微博發文官宣離開歡娛影視，正式結束長達10年的合作，開啟個人單飛之路。隨後，歡娛影視創始人于正轉發動態並送上祝福。被外界視為雙方上演了體面的和平分手，隨即霸榜熱搜第一。據了解，白鹿已成立個人獨資工作室，全稱為「青島鹿妍文化傳媒工作室」，解約後，她全權自主選擇的首部大劇是亦舒小說改編的都市劇「開到荼靡」。

據中安在線報導，白鹿在微博發文表示，她和歡娛影視攜手走過10年，如今圓滿畫上句號，各自帶著對彼此的敬意與祝福，奔赴新程，心裡感觸良多。從她最開始什麼都不確定的階段，到第一次因為角色被「看見」，公司從來不是一個「管理者」，更像是一個一起參與、一起承擔所有結果的同路人。

白鹿向于正和歡娛影視致謝稱：謝謝于正老師，是你給了一個什麼都不懂的年輕人轉動命運鎖芯的鑰匙。10年前那個生澀的女孩並不知道這條路能走多遠，但就是想試試。謝謝你在我還不夠確定自己的時候，替我先相信了一次；謝謝你如同家人般，為我托底又願我盡興。

關於未來，她表示，自己帶著清晰的意願去迎接挑戰，願意去嘗試新的角色，新的表達方式，也願意接受新的節奏。這些「往前走」的勇氣，本身也是從這10年裡一點點積累出來的，所以從某種意義上說，現在的離開，其實也是一種繼續，「我相信下一次見面，會是在一個嶄新的故事裡」。

隨後于正在社交平台上曬出多張白鹿舊照並發長文回應：「我還會繼續培養各種新人，創作出更多更好看的故事，至於我的白鹿，她也會馳騁向更高的山峰，請大家一定一定要繼續愛她關照她，我也期待跟她的下一次合作，那肯定是又一個新的巔峰」。

白鹿，原名白夢妍，1994年9月23日出生於江蘇省常州市，2016年簽約歡娛影視，出演個人首部電視劇「朝歌」，正式進入演藝圈。2021年後，白鹿事業大爆發，古裝劇「周生如故」及其現代續作「一生一世」先後霸屏，讓「時宜」一角成為無數觀眾心中的白月光；此後，「長月燼明」、「寧安如夢」、「以愛為營」、「白月梵星」、「臨江仙」等劇集的熱播，也讓她一舉成為這些年歡娛影視最紅女藝人。

據報導，白鹿在2021年就已註冊成立個人獨資工作室「青島鹿妍文化傳媒工作室」，出資額僅1萬人民幣，「鹿妍」取自其藝名「白鹿」中的「鹿」，和本名「白夢妍」中的「妍」，其經營範圍包含了廣播電視節目製作經營、電影攝製與發行、演出經紀以及文化娛樂經紀人服務等。

精華 FAQ

  • 她在7月16日宣布離開歡娛影視，正式結束與公司長達10年的合作，代表將從原本的經紀體系中獨立出來，展開個人單飛發展。

  • 于正轉發白鹿動態並送上祝福，還曬出舊照發長文表示，會繼續培養新人，也期待未來能和白鹿再合作，形容她將走向更高的山峰。

  • 白鹿已成立個人獨資工作室，之後將以更自主的方式選擇作品，首部大劇據稱是亦舒小說改編的都市劇《開到荼靡》，展現新的發展路線。

微博 白鹿

上一則

成龍拒認女兒有原因？吳綺莉：因為我不想做親子鑑定

延伸閱讀

白鹿宣布暫別古裝劇 脊椎舊疾復發「護腰」撐拍畫面曝光

白鹿宣布暫別古裝劇 脊椎舊疾復發「護腰」撐拍畫面曝光
白鹿打戲、喝茶用替身？ 網批：拿天價片酬不敬業

白鹿打戲、喝茶用替身？ 網批：拿天價片酬不敬業

「真愛都會被阻止」 張凌赫金句暴紅 網瘋猜：在說白鹿？

「真愛都會被阻止」 張凌赫金句暴紅 網瘋猜：在說白鹿？
張凌赫唯一緋聞女友是她 分手不當朋友 罕吐真心話：真愛被老天阻止

張凌赫唯一緋聞女友是她 分手不當朋友 罕吐真心話：真愛被老天阻止

熱門新聞

羅大佑72歲生日前夕迎音樂「新生命」。圖／媒體棧、大右音樂、超級圓頂提供

羅大佑72歲生日前夕爆喜訊 宣布再迎「新生命」

2026-07-10 09:51
張秀卿「戲說台灣」白沙屯媽祖廟首次授權戲劇拍攝。記者王聰賢／攝影

台語歌后揭47年血淚路 借錢、老闆跑路錢沒了1句話看淡

2026-07-13 13:46
田曦薇剛出道時就被公認是甜妹。(取材自微博)

黃曉明早就相中田曦薇？9年前曾「豪刷遊艇」邀拍戲 時間點被指敏感

2026-07-10 21:33
尤雅旅居美國多年。圖／全球音樂經紀提供

迷倒張學友、劉德華…玉女始祖消失16年露面 美如天仙

2026-07-15 15:40
「赤身裸愛」邀請現役色情片演員艾莉莎薩維奇全裸上陣。（圖／原創娛樂提供）

真AV女優全裸上陣 揭成人產業幕後真相 探索親密關係真實樣貌

2026-07-03 01:20
吳綺莉罕見開直播談成龍。(取材自微博)

成龍未認私生女原因曝光 吳綺莉：是我不願做親子鑑定

2026-07-15 19:37

超人氣

更多 >
迷倒張學友、劉德華…玉女始祖消失16年露面 美如天仙

迷倒張學友、劉德華…玉女始祖消失16年露面 美如天仙
140美元的品牌包包 Costco白菜價19.99 限量上架

140美元的品牌包包 Costco白菜價19.99 限量上架
成龍未認私生女原因曝光 吳綺莉：是我不願做親子鑑定

成龍未認私生女原因曝光 吳綺莉：是我不願做親子鑑定
梅西19年前懷裡的嬰兒 將在世界盃決賽和他正面交鋒

梅西19年前懷裡的嬰兒 將在世界盃決賽和他正面交鋒
世界盃／英格蘭領先後變陣卻失守 凱恩：功虧一簣太難受

世界盃／英格蘭領先後變陣卻失守 凱恩：功虧一簣太難受