一首「上海灘」版稅收50年 79歲女歌手：每年拿2張支票

葉麗儀靠著歌曲「上海灘的版稅收入加上自己的投資，已實現財富自由。（取材自極目新聞）

香港 女歌手葉麗儀1980年因演唱經典歌曲「上海灘」走紅，她近日自曝至今已唱了46年，這首歌的版稅「收到現在還沒收完」。她並透露，依合約，只要這首歌還在目錄當中，就可以收50年的版稅，現在她每年都拿兩張支票，目前已收到數百萬港元版稅收入，「很好很開心」。

一首歌到底有多紅？光版稅就能收50年。據極目新聞報導，1980年由周潤發 、呂良偉、趙雅芝主演的電視劇「上海灘」播出後迅速爆紅，同名主題曲由葉麗儀演唱，也隨之成為經典，至今依然廣為傳唱。

近日，79歲的葉麗儀自曝，當年合約規定，只要歌曲仍在發行目錄中，她就能連續收取50年的版稅收入。截至目前，她已持續收到46年版稅，累計金額達到數百萬港元，並且她每年仍能收到兩張支票。

葉麗儀近期在節目中談及此事，她表示「很好很開心」，並透露這首歌最遠甚至唱到了大溪地。據相關報導，憑藉這首歌的穩定收入和早年投資，葉麗儀在香港購置了16套房產，早已實現財富自由。

相關話題登上熱搜，「上海灘」因此被許多網友稱為「養老歌」，不用演出也有錢收。