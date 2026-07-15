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成龍未認私生女原因曝光 吳綺莉：是我不願做親子鑑定

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吳綺莉罕見開直播談成龍。(取材自微博)
吳綺莉罕見開直播談成龍。(取材自微博)

香港女星吳綺莉近日在抖音直播回應網友提問，再度談及與成龍未婚生女的往事。吳綺莉表示，成龍未認女兒吳卓林的原因，是因為她當年不願進行親子鑑定，相關話題登上微博熱搜。

網友追問吳綺莉為何拒絕鑑定時，她表示：「我覺得不管哪個年代，如果大家決定分開了，不管這個女的有沒有孩子，如果那個女的決定要這個孩子的話，那跟那個男的還有啥關係，每個人的決定大家都是互相尊重的，沒有人問過我。」

1998年，成龍與1990年亞洲小姐冠軍吳綺莉傳出交往，兩人多次被香港媒體拍到同行，引發外界關注。當時成龍與林鳳嬌已結婚。

1999年，吳綺莉公開表示懷孕，並未隱瞞孩子生父身分。11月19日，她在香港生下女兒吳卓林。孩子出生後，成龍並未公開承認父女關係，也未參與吳卓林的成長。

吳綺莉2014年接受香港節目專訪時的說法指出，自己從未為當年的決定感到後悔，也不後悔那段失敗的感情，認為女兒是「上帝給她最好的補償」，十分珍惜與女兒目前的生活。

談及女兒的成長過程時，吳綺莉當年坦言，多年來獨自撫養吳卓林雖然十分辛苦，但她對成龍「從沒有絲毫的怨恨」，並強調會盡力照顧及教育女兒。

精華 FAQ

  • 她表示，成龍當年未公開承認父女關係，與自己不願進行親子鑑定有關。相關說法再度引發關注，也讓兩人舊事登上微博熱搜。

  • 她認為若雙方已決定分開，是否由女方留下孩子，應屬彼此尊重的選擇，不應再追問誰對誰錯，也強調沒有人問過她。

  • 1999年吳綺莉生下吳卓林後，成龍並未公開認女，也未參與成長過程。吳綺莉多年來獨自撫養女兒，並稱女兒是上帝給她最好的補償。

成龍 親子 抖音

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