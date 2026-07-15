戲說從頭／「扁豆愛燜麵」神劇情 朱雨辰、高露離婚後才放閃

「扁豆愛燜麵」由朱雨辰(右)、高露主演。(取材自微博)

由劉家成執導，朱雨辰、高露主演的都市情感輕喜劇「扁豆愛燜麵」近日開播。該劇聚焦於80、90後都市青年的婚戀日常，憑藉幽默風趣的台詞、生活化的細膩表演以及接地氣的現實表達，迅速引發了廣大觀眾的情感共鳴與熱烈討論。

「扁豆愛燜麵」選擇食物作為探討兩性關係的入口。故事從男女主角的「後離婚時代」拉開序幕，講述心理醫生李中原（朱雨辰飾）與汽車公司銷售總監袁勝男（高露飾）因性格不合而協議離婚，但為了不刺激患病的袁父，兩人被迫在家人面前繼續扮演恩愛夫妻。

在這種無奈的「表演」中，他們非但沒有一拍兩散，反而被迫建立起「統一戰線」。劇中，一道平凡的家常菜「扁豆燜麵」，成為了兩人情感羈絆的關鍵意象。這既是袁勝男唯一的拿手菜，也是李中原的最愛。正如同劇中所展現的，生活或許沒有太多高光時刻，吵吵鬧鬧、一地雞毛才是常態，但就像那一碗平凡的燜麵，無需高端食材與精緻擺盤，吃下去卻能讓心中胃裡溫暖起來。

劇中，朱雨辰飾演的李中原是粗枝大葉、為人幽默的心理醫生，他用極具生活化的表演方式，將一個在婚姻中一度後知後覺、卻在分開後逐漸懂得體諒與承擔的都市男性形象刻畫得入木三分。

氣質女星高露則飾演性格強勢、精明強幹的銷售總監袁勝男。她把浪漫節日視為「消費主義的陷阱」，看似刀子嘴，內心卻極度渴望被理解。高露憑藉扎實的演技，細膩地展現了當代職場女性在面對婚姻失敗時的擔憂與內心的柔軟。

值得一提的是，這也是朱雨辰與高露繼「家的N次方」之後的再度攜手。兩位老搭檔默契十足、充滿煙火氣，滿足了無數觀眾的期待。獲讚不僅是一部讓人捧腹的輕喜劇，更是一部探討健康兩性關係的現實教材。