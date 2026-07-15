黃子韜捐生理用品賑災獲肯定 南韓網友這留言亮了

黃子韜捐助女性衛生用品，意外獲得網友稱讚。(取材自微博)

大陸男星黃子韜近日因一項賑災善舉登上熱搜。廣西日前遭逢嚴重洪澇災害後，黃子韜工作室與他創立的女性護理品牌「朵薇」宣布捐出總價值100萬元人民幣的款物，其中包括50萬元現金及價值50萬元的救援物資。最受關注的是，他特別捐贈4900箱衛生棉、經期褲等女性生理用品，暖心之舉不僅獲得大陸網友盛讚，更意外在南韓 社群掀起熱議。

據了解，黃子韜此次捐出的50萬元現金直接匯入災區當地財政專戶，另一半則是透過自創品牌提供衛生棉、經期褲、棉柔巾及濕廁紙等女性護理用品，希望協助災區女性解決生理期用品短缺的困境。

不少網友認為，相較於一般救援物資，女性生理用品往往容易被忽略，但在災區卻是不可或缺的生活必需品，因此黃子韜此次捐贈被形容為「精準公益」，直呼「真正想到女性需要」、「這比喊口號更有意義」。

更令人意外的是，相關消息傳到南韓後，也引發韓網熱烈討論。黃子韜過去在韓發展時，曾因跨界創立衛生棉品牌遭到部分網友質疑，甚至有人認為偶像賣衛生棉「不務正業」。然而，這次他將自家產品直接投入賑災，讓不少南韓網友改觀。

韓網留言幾乎一面倒給予好評，不少人稱讚他真正關心女性需求，「比很多人更懂女性」、「這樣的公益很有意義」，甚至有人開玩笑表示「想投票選他當總統」。也有曾經支持過他的粉絲感嘆，這次事件讓人再次看見他真誠的一面。

黃子韜近年除了演藝事業，也積極投入品牌經營。這次善用自家品牌資源投入救災，讓他從過去飽受質疑，到如今因一場暖心公益獲得中韓網友一致肯定。