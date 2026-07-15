摯友施南生因病離世 林青霞悲痛「不捨，還是得放手」

林青霞(左)在社群平台曬照懷念摯友施南生(右)。(取材自微博)

香港 傳奇電影製片人施南生13日因病辭世，享年75歲。與她相識逾40年的好友林青霞 悲痛不已，14日凌晨4時透過社群平台曬出一張黑白照，並發文悼念，「不捨，不捨，還是得放手。作為施南生的好朋友，對她最好的回報，就是像她一樣把愛的能量傳遞開來」。短短幾句話，道盡失去摯友的不捨。

林青霞與施南生的緣分始於1982年合作電影「新蜀山劍俠」。當時林青霞赴港發展，施南生不僅成為她在香港影壇的重要伯樂，更在事業關鍵時刻一路扶持。最廣為人知的是，施南生力薦林青霞出演「笑傲江湖II：東方不敗」，成功塑造影史經典角色，讓她的演藝事業再攀高峰。

林青霞曾多次形容，兩人結下的是一段難得的「善緣」，更稱施南生是自己唯一的「紅顏閨密」。

兩人的情誼也早已超越工作夥伴。林青霞結婚時，由施南生與徐克擔任證婚人；婚前，施南生還細心提醒她學好英文與電腦，協助她適應婚後新生活。林青霞的兩個女兒更認施南生為乾媽，彼此情同家人。

去年香港電影金像獎，林青霞曾親自擔任頒獎人，將終身成就獎頒給徐克與施南生，當時她形容兩人是自己生命中的「貴人」。

施南生離世消息傳出後，香港影壇眾多好友紛紛發文悼念。甄子丹發文追憶，盛讚施南生一生奉獻電影事業，令人敬仰；成龍感嘆「電影江湖又少了一位傳奇人物」，舒淇、李冰冰等藝人也在社群平台表達不捨，感念她對華語電影的貢獻。