素顏、高強度訓練全扛住 惜字如金的星爺狂讚熱巴「有天分」

熱巴在片中挑戰素顏，並曬黑皮膚。(取材自微博)

由周星馳 執導的「功夫女足」上映以來票房一路飛衝，引爆全網討論。近日，周星馳偕女主迪麗熱巴 現身杭州路演，向來在公開場合惜字如金的星爺，被問到為何選角迪麗熱巴時，竟罕見開啟長達近2分鐘盛讚模式，直言熱巴最大的特點就是「天分」，給予極高評價。

星爺透露，由於「功夫女足」拍攝進度緊湊，留給演員的訓練時間有限。然而，迪麗熱巴的表現卻令他大為驚豔：「她其實鍛鍊的時間很少，但在有限的時間之下，她一上來就做得很到位，完成得非常好。」

星爺更在現場化身「嚴師與伯樂」，透露自己在拍攝時，即便心中已經認定熱巴的表演已經足夠完美，依然會執著地要求「再來一個」。他笑稱這並非不滿意，而是因為他深信熱巴身上還有更多潛力，「堅信她肯定會有更特別的東西出來」。

有眼尖網友發現，熱巴發言時星爺在身後全程微笑、鼓掌比讚的畫面，也被影迷譽為影壇罕見的「伯樂與千里馬」名場面。

面對喜劇大師的厚愛與信任，迪麗熱巴在戲裡戲外都展現了極高的專業與誠意。為了演活片中極具衝勁的草根女足球員「鈺瓏」，熱巴徹底撕下「盛世美顏」標籤，不惜在短時間內進行高強度訓練，甚至挑戰素顏、將皮膚曬黑出鏡。同組演員更佩服地透露，「她是極少數敢徹底放下漂亮包袱，素顏拍攝院線大電影的女演員。」

對於星爺在現場心疼她為戲曬黑，熱巴則展現高情商，幽默回應，「沒事，大美女曬黑了也好看」。不少已經進戲院五刷的影迷紛紛表示，熱巴在片中將前鋒的衝勁完美融入動作與喜劇節奏中，表現既拽又可愛，活靈活現如同漫畫人物，完美適配星爺獨樹一格的喜劇電影美學。

對此，熱巴也感性分享，自己會偷偷作為普通觀眾坐在影院後排，觀察大家的即時反應，「只要看到大家開懷大笑，對我來說就足夠了」。

周星馳(右)罕見在公開場合發言長達近2分鐘，他給了熱巴(左)極高評價。(取材自微博)