「不是身體不佳」女兒證實趙本山退休了 未來不再演小品

68歲的趙本山經女兒證實已全面退出演藝工作。(取材自微博)

曾在央視春晚舞台陪伴觀眾超過20年的「小品王」趙本山，近年鮮少公開露面。近日，他的女兒趙珈萱（球球）在直播中證實，68歲的趙本山已全面退出演藝工作，未來不會再演小品，也不會接商演或上綜藝，同時澄清外界盛傳的健康亮紅燈、住院等傳聞，強調父親目前身體狀況良好。

趙珈萱在直播中被問及父親是否還有機會重返舞台時，直言「我覺得應該不會了」。她形容，父親如今已經進入「老年溜達階段」，完全享受退休 生活，不再規劃任何演藝工作。

趙珈萱透露，趙本山目前長期定居海南三亞，生活相當規律，每天堅持跑步運動，閒暇時遛鳥、練書法、拉二胡，過著低調平靜的生活。她也特別澄清網路流傳的「身體不佳」、「住院」等消息，表示父親淡出演藝圈是自己的選擇，而非因健康因素被迫退休。

她還分享，曾有粉絲建議邀請趙本山現身直播，替直播間衝高人氣，但父親一口回絕。如今無論是商演邀約或高額酬勞，趙本山都不再接受，只想享受退休生活。

消息曝光後，引發不少網友感慨，認為趙本山的退休象徵一個時代正式落幕，也有人祝福他辛苦多年後，終於能夠卸下光環，安心享受人生下半場。