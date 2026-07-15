迪麗熱巴鬧烏龍… 聽到「周星馳女兒」嚇到瞳孔地震 真實反應全被拍

迪麗熱巴聽到「周星馳女兒」時，露出驚訝表情。(取材自微博)

周星馳 執導的「功夫女足」日前在杭州舉辦路演，然而，活動中卻意外上演一幕令人捧腹的烏龍。同場出席的迪麗熱巴 因為不熟悉港片經典梗，在現場聽到「周星馳女兒」時，瞬間嚇到「瞳孔地震」，真實又可愛的反應隨即衝上熱搜，讓不少網友笑翻。

這場烏龍源於主持人的一句介紹。路演當天，「長江七號」中反串飾演周星馳兒子的徐嬌驚喜現身助陣。主持人為了活絡氣氛，打趣地向台下介紹「導演的女兒也在現場」。

對於星爺影迷而言，皆明白指的是星爺在銀幕上的「乾女兒」徐嬌。但一旁的迪麗熱巴卻完全狀況外，誤以為周星馳的「親生女兒」大駕光臨，甚至連一旁的周星馳本人也愣了一下，反問，「我的女兒？」

得知「星爺有女兒」的瞬間，迪麗熱巴毫無防備地展現了最真實的吃瓜反應。她先是雙眼瞪大、瞳孔震動，臉上寫滿了不可置信的震驚，接著下意識地用手捂住嘴巴，悄悄轉頭向周星馳求證。

直到得知「女兒」是徐嬌後，迪麗熱巴才恍然大悟，隨即不好意思地低頭大笑，並熱情地向台下的徐嬌揮手致意。整段反應流暢自然、毫無包裝，瞬間被現場粉絲的鏡頭捕捉下來。

這段逗趣的影片曝光後，立刻在網路上掀起瘋傳，網友紛紛被迪麗熱巴的單純與反差萌圈粉，有人說，「這反應簡直是演我平時聽到驚天大八卦時的真實寫照」、「熱巴真的是『笨蛋美女』，太可愛了」。

一場路演的意外插曲，不僅拉近了主創團隊與觀眾的距離，也讓外界看到了迪麗熱巴私底下真實、接地氣的一面。