我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全美首例 霍楚簽令：紐約州暫停1年新建AI大型資料中心

紐約市議長挺擴大資優教育 公立幼稚園新生發放1000元儲備金

迪麗熱巴鬧烏龍… 聽到「周星馳女兒」嚇到瞳孔地震 真實反應全被拍

娛樂新聞組／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
迪麗熱巴聽到「周星馳女兒」時，露出驚訝表情。(取材自微博)
迪麗熱巴聽到「周星馳女兒」時，露出驚訝表情。(取材自微博)

周星馳執導的「功夫女足」日前在杭州舉辦路演，然而，活動中卻意外上演一幕令人捧腹的烏龍。同場出席的迪麗熱巴因為不熟悉港片經典梗，在現場聽到「周星馳女兒」時，瞬間嚇到「瞳孔地震」，真實又可愛的反應隨即衝上熱搜，讓不少網友笑翻。

這場烏龍源於主持人的一句介紹。路演當天，「長江七號」中反串飾演周星馳兒子的徐嬌驚喜現身助陣。主持人為了活絡氣氛，打趣地向台下介紹「導演的女兒也在現場」。

對於星爺影迷而言，皆明白指的是星爺在銀幕上的「乾女兒」徐嬌。但一旁的迪麗熱巴卻完全狀況外，誤以為周星馳的「親生女兒」大駕光臨，甚至連一旁的周星馳本人也愣了一下，反問，「我的女兒？」

得知「星爺有女兒」的瞬間，迪麗熱巴毫無防備地展現了最真實的吃瓜反應。她先是雙眼瞪大、瞳孔震動，臉上寫滿了不可置信的震驚，接著下意識地用手捂住嘴巴，悄悄轉頭向周星馳求證。

直到得知「女兒」是徐嬌後，迪麗熱巴才恍然大悟，隨即不好意思地低頭大笑，並熱情地向台下的徐嬌揮手致意。整段反應流暢自然、毫無包裝，瞬間被現場粉絲的鏡頭捕捉下來。

這段逗趣的影片曝光後，立刻在網路上掀起瘋傳，網友紛紛被迪麗熱巴的單純與反差萌圈粉，有人說，「這反應簡直是演我平時聽到驚天大八卦時的真實寫照」、「熱巴真的是『笨蛋美女』，太可愛了」。

一場路演的意外插曲，不僅拉近了主創團隊與觀眾的距離，也讓外界看到了迪麗熱巴私底下真實、接地氣的一面。

精華 FAQ

  • 因為主持人提到「導演的女兒也在現場」時，她誤以為周星馳真的有親生女兒到場，當下震驚到瞪大雙眼、捂嘴求證，反應十分真實。

  • 文中所指並不是周星馳的親生女兒，而是曾在《長江七號》中反串演出、被稱作星爺「乾女兒」的徐嬌，因而造成現場一場有趣烏龍。

  • 因為迪麗熱巴的反應自然又毫無包裝，從震驚到求證、再到恍然大悟的大笑都被拍下，讓網友覺得她單純可愛，也增加了活動話題性。

周星馳 迪麗熱巴

上一則

素顏、高強度訓練全扛住 惜字如金的星爺狂讚熱巴「有天分」

延伸閱讀

功夫女足／星爺拆台張藝興 曝他「假臉兜不住真口水」

功夫女足／星爺拆台張藝興 曝他「假臉兜不住真口水」
「功夫女足」路演 64歲周星馳全勤 網友喊「注意身體」

「功夫女足」路演 64歲周星馳全勤 網友喊「注意身體」
周星馳「功夫女足」彩蛋曝光 疑留空位致敬吳孟達 網鼻酸

周星馳「功夫女足」彩蛋曝光 疑留空位致敬吳孟達 網鼻酸
「功夫女足」狂飆5億人民幣 評價兩極壓力大 周星馳親吐：怕辜負大家

「功夫女足」狂飆5億人民幣 評價兩極壓力大 周星馳親吐：怕辜負大家

熱門新聞

羅大佑72歲生日前夕迎音樂「新生命」。圖／媒體棧、大右音樂、超級圓頂提供

羅大佑72歲生日前夕爆喜訊 宣布再迎「新生命」

2026-07-10 09:51
田曦薇剛出道時就被公認是甜妹。(取材自微博)

黃曉明早就相中田曦薇？9年前曾「豪刷遊艇」邀拍戲 時間點被指敏感

2026-07-10 21:33
張秀卿「戲說台灣」白沙屯媽祖廟首次授權戲劇拍攝。記者王聰賢／攝影

台語歌后揭47年血淚路 借錢、老闆跑路錢沒了1句話看淡

2026-07-13 13:46
「赤身裸愛」邀請現役色情片演員艾莉莎薩維奇全裸上陣。（圖／原創娛樂提供）

真AV女優全裸上陣 揭成人產業幕後真相 探索親密關係真實樣貌

2026-07-03 01:20
范怡文將舉辦個人演出。圖／川合音樂提供

遭親姊背叛欠上億 63歲女星颱風夜離家出走 靠1事翻身

2026-07-11 16:39
「功夫女足」最終票房預測上修至25億元以上。(取材自微博)

2天狂攬5億… 「功夫女足」連破7紀錄「豆瓣卻才6.6分」 星爺說話了

2026-07-12 21:30

超人氣

更多 >
姆巴佩生涯首次踢不進世界盃決賽：法國不知道如何對付西班牙

姆巴佩生涯首次踢不進世界盃決賽：法國不知道如何對付西班牙
窮人借現金 富人買二手奢侈品 當鋪反映美國K型經濟縮影

窮人借現金 富人買二手奢侈品 當鋪反映美國K型經濟縮影
巴菲特：將在8年內出脫所有波克夏股票

巴菲特：將在8年內出脫所有波克夏股票
3度遭驅逐 非法移民違規撞死6歲女童 衝擊北卡選情

3度遭驅逐 非法移民違規撞死6歲女童 衝擊北卡選情
梅艷芳過世23年風暴沒停過 梅媽遺產戰比八點檔精采「兩度宣告破產」

梅艷芳過世23年風暴沒停過 梅媽遺產戰比八點檔精采「兩度宣告破產」