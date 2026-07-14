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功夫女足／星爺拆台張藝興 曝他「假臉兜不住真口水」

娛樂新聞組／綜合報導
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張藝興(右)坦言，自己從小就是周星馳(左)的忠實影迷。(取材自微博)
張藝興(右)坦言，自己從小就是周星馳(左)的忠實影迷。(取材自微博)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：周星馳在長沙路演當眾調侃張藝興口水。
  • 重點二：張藝興腫臉靠特效化妝，口水卻是真實流出。
  • 重點三：網友熱議兩人互動，稱充滿周氏無厘頭喜感。

周星馳執導的新片「功夫女足」近日展開宣傳，主創團隊現身長沙舉辦路演活動，沒想到周星馳竟當眾「拆台」主演張藝興，一句「你怎麼有這麼多口水？」意外揭開電影幕後拍攝秘辛，相關話題火速登上微博熱搜，引發網友熱議。

「功夫女足」中，張藝興飾演的「徐風」有一場遭鐵砂掌重擊的戲碼，半邊臉被打得腫如饅頭，嘴角還不停流著口水，誇張又狼狽的模樣成為電影預告中的經典畫面。許多人原以為這一幕全靠後期特效或道具完成，沒想到周星馳在路演時突然一本正經地向張藝興發問，「你怎麼有這麼多口水？」瞬間笑翻全場，也揭開幕後真相。

原來，張藝興臉部腫脹的效果確實是透過厚重的特效化妝及乳膠假體打造，但嘴角不斷流下的口水，卻完全是真實生理反應。劇組透露，由於特效妝相當厚重，不僅悶熱，也限制了臉部肌肉活動，讓口腔分泌物難以控制，因此拍攝時只能任由口水自然流下。

這種「假臉兜不住真口水」的意外效果，反而成了最具周氏喜劇風格的笑點，讓角色狼狽得更加真實。

面對導演的公開調侃，張藝興也毫不避諱，大方自嘲表示，當時拍戲時「嘴巴簡直像在下雨」，自己完全控制不了，只能硬著頭皮完成演出。他也透露，片中另一場「火燒腿毛」的戲分同樣相當折磨，前前後後拍了數十次，每一次都得重新調整狀態。

張藝興坦言，自己從小就是周星馳電影的忠實影迷，這次能參與「功夫女足」，對他而言就像完成夢想。因為對周星馳有絕對信任，所以願意徹底放下偶像包袱，不論是流口水、扮醜或各種狼狽橋段，都希望全力配合，只為呈現最好的喜劇效果。

這段路演互動曝光後，立即在網路掀起熱烈討論。網友紛紛笑稱，「假臉兜不住真口水，這句話直接封神」、「星爺一本正經問這句最好笑」、「張藝興完全掌握周氏無厘頭精髓」，也有人大讚他毫無偶像包袱、敬業又有喜感。

精華 FAQ

  • 周星馳在長沙宣傳活動中，直接問張藝興「你怎麼有這麼多口水？」這句話一出立刻笑翻全場，也成為影片宣傳期間最受矚目的話題之一。

  • 張藝興臉部腫脹主要靠厚重的特效化妝和乳膠假體完成，但嘴角不斷流出的口水則是真實生理反應，因妝太厚又悶熱，讓他拍攝時難以控制分泌物。

  • 因為周星馳一本正經拆台，加上張藝興大方自嘲、毫無偶像包袱，整段互動充滿周氏無厘頭風格，讓網友覺得又好笑又敬業，因而迅速登上熱搜。

微博 周星馳

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