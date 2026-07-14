功夫女足／62歲周星馳緊抱劉嘉玲 叮嚀「照片別外傳」

周星馳(左)與劉嘉玲合照，罕見親密靠肩。(取材自微博)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 劉嘉玲驚喜客串功夫女足，飾演氣場十足的峨眉師太。

劉嘉玲驚喜客串功夫女足，飾演氣場十足的峨眉師太。 重點二： 她與周星馳再度合作，曝光38年交情與經典默契。

她與周星馳再度合作，曝光38年交情與經典默契。 重點三：周星馳合照時叮嚀別外傳，劉嘉玲卻直接分享到社群。

由周星馳 自編自導的電影「功夫女足」近日上映，除了票房與話題持續延燒，香港 影后劉嘉玲 的驚喜演出也成為焦點。她不僅在片中飾演氣場十足的「峨眉師太」，近日更曬出與周星馳的幕後合照，罕見曝光兩人38年交情，引發大批影迷熱議。

劉嘉玲此次特別出演身兼峨眉派前輩與足球協會評審的「峨眉師太」，雖然戲分並非最多，卻是串聯劇情的重要角色。她在片中一本正經卻充滿喜感的演出，尤其一句「你鎮定點」被不少觀眾視為全片金句，更有網友形容她完美掌握周星馳招牌的「無厘頭」喜劇節奏，彷彿成了「星爺的銀幕分身」。

事實上，劉嘉玲與周星馳合作淵源深厚，早在1996年經典電影「大內密探零零發」中，她就曾飾演溫柔體貼的「發嫂」，留下「你肚子餓不餓，我煮碗麵給你吃」等經典台詞。時隔近30年再度合作，兩人默契依舊，也勾起不少影迷回憶。

近日，劉嘉玲在社群平台分享一張與周星馳的片場合照，只見平時給人嚴肅印象的周星馳，竟罕見將頭輕靠在劉嘉玲肩上，露出放鬆神情，讓網友直呼「第一次看到星爺這麼小鳥依人」、「兩人感情真的很好」。

官方隨後公開的幕後花絮，更曝光兩人的逗趣互動。影片中，劉嘉玲主動請工作人員替兩人拍照，拍完後周星馳低聲笑說：「這照片別往外傳喔。」沒想到劉嘉玲笑回，「我不害怕給人看到」。隨即直接將照片分享到社群，完全沒理會好友的「叮嚀」，自然互動逗樂不少粉絲。