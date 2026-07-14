「女強男弱」是主因？ 「浪姐」李小冉驚傳去年底低調離婚
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曾參加「乘風2026」（簡稱「浪姐7」）的大陸女星李小冉驚傳婚變。近日，多名娛樂博主接連爆料，指她與結婚11年的瑞士籍製片人徐佳寧其實早已低調離婚，兩人自2024年起分居，於2025年11月在北京完成離婚手續。消息曝光後迅速登上熱搜，引發網友熱議，不過截至目前，雙方均未出面回應。
根據「頂流克星張姐」及「娛樂狄胖胖」爆料，李小冉與徐佳寧的婚變消息，其實已在圈內流傳一段時間。知情人士透露，兩人因合作經典電視劇「來不及說我愛你」相識相戀，交往多年後於2014年結婚。由於徐佳寧是知名製片人，婚後李小冉也曾持有其公司股份，一度成為公司第二大股東，不過近年已退出公司經營。
爆料指出，近幾年徐佳寧鮮少有新作，反觀李小冉戲約不斷，除了持續拍攝電視劇，也參與「乘風2026」，演藝事業依舊活躍，夫妻兩人的事業發展逐漸拉開差距，被形容變成「女強男弱」局面。
此外，兩人婚後一直未育有子女，也讓婚姻狀況屢遭外界揣測。知情人士表示，夫妻近年互動明顯減少，並於2024年開始分居，經過一段時間冷靜後，最終在2025年11月完成離婚手續，結束11年婚姻。不過，由於消息皆來自網路爆料，尚未獲得當事人證實，真實情況仍有待雙方回應。
李小冉出道多年，曾演出「像霧像雨又像風」、「別了，溫哥華」、「來不及說我愛你」、「慶餘年」等多部人氣作品，憑藉亮眼外型與成熟演技擁有大批粉絲。今年她參加「乘風2026」再度受到關注，也讓私生活成為外界焦點。
婚變傳聞曝光後，不少網友直呼「太意外了」、「一直以為他們很恩愛」，也有人認為若消息屬實，離婚屬於兩人的私人選擇，外界應給予尊重。
網路爆料指李小冉與瑞士籍製片人徐佳寧已低調離婚，兩人自2024年起分居，並在2025年11月於北京完成離婚手續，但目前尚未獲雙方證實。 爆料指出，近年李小冉持續拍戲又參加《乘風2026》，演藝事業相當活躍；相較之下徐佳寧新作較少，事業差距被認為拉大，因此被形容為「女強男弱」。 目前所有離婚消息都來自娛樂博主與圈內爆料，內容尚未獲李小冉或徐佳寧正式回應，真實婚姻狀況仍待當事人出面說明，外界不宜過度定論。
精華 FAQ
網路爆料指李小冉與瑞士籍製片人徐佳寧已低調離婚，兩人自2024年起分居，並在2025年11月於北京完成離婚手續，但目前尚未獲雙方證實。
爆料指出，近年李小冉持續拍戲又參加《乘風2026》，演藝事業相當活躍；相較之下徐佳寧新作較少，事業差距被認為拉大，因此被形容為「女強男弱」。
目前所有離婚消息都來自娛樂博主與圈內爆料，內容尚未獲李小冉或徐佳寧正式回應，真實婚姻狀況仍待當事人出面說明，外界不宜過度定論。
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