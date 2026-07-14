「女強男弱」是主因？ 「浪姐」李小冉驚傳去年底低調離婚

李小冉近年演藝事業依舊活躍。(取材自微博)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 李小冉遭爆與徐佳寧已低調離婚，婚變傳聞引發熱議。

李小冉遭爆與徐佳寧已低調離婚，婚變傳聞引發熱議。 重點二： 爆料稱兩人自2024年分居，並於2025年11月完成手續。

爆料稱兩人自2024年分居，並於2025年11月完成手續。 重點三：外界將事業差距與未育子女視為婚姻生變的可能原因。

曾參加「乘風2026」（簡稱「浪姐7」）的大陸女星李小冉驚傳婚變。近日，多名娛樂博主接連爆料，指她與結婚11年的瑞士籍製片人徐佳寧其實早已低調離婚，兩人自2024年起分居，於2025年11月在北京完成離婚手續。消息曝光後迅速登上熱搜，引發網友熱議，不過截至目前，雙方均未出面回應。

根據「頂流克星張姐」及「娛樂狄胖胖」爆料，李小冉與徐佳寧的婚變消息，其實已在圈內流傳一段時間。知情人士透露，兩人因合作經典電視劇「來不及說我愛你」相識相戀，交往多年後於2014年結婚。由於徐佳寧是知名製片人，婚後李小冉也曾持有其公司股份，一度成為公司第二大股東，不過近年已退出公司經營。

爆料指出，近幾年徐佳寧鮮少有新作，反觀李小冉戲約不斷，除了持續拍攝電視劇，也參與「乘風2026」，演藝事業依舊活躍，夫妻兩人的事業發展逐漸拉開差距，被形容變成「女強男弱」局面。

此外，兩人婚後一直未育有子女，也讓婚姻狀況屢遭外界揣測。知情人士表示，夫妻近年互動明顯減少，並於2024年開始分居，經過一段時間冷靜後，最終在2025年11月完成離婚手續，結束11年婚姻。不過，由於消息皆來自網路爆料，尚未獲得當事人證實，真實情況仍有待雙方回應。

李小冉出道多年，曾演出「像霧像雨又像風」、「別了，溫哥華」、「來不及說我愛你」、「慶餘年」等多部人氣作品，憑藉亮眼外型與成熟演技擁有大批粉絲。今年她參加「乘風2026」再度受到關注，也讓私生活成為外界焦點。

婚變傳聞曝光後，不少網友直呼「太意外了」、「一直以為他們很恩愛」，也有人認為若消息屬實，離婚屬於兩人的私人選擇，外界應給予尊重。

李小冉傳與製片人徐佳寧(右)其實早已低調離婚。(取材自微博)