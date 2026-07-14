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周也、王玉雯夾擊 陳星旭又被當人形桌子…這次是餵奶桌

娛樂新聞組／綜合報導
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2025年「人形桌子」名場面(上圖)再度升級，陳星旭這次變成周也與王玉雯的「人形...
2025年「人形桌子」名場面(上圖)再度升級，陳星旭這次變成周也與王玉雯的「人形餵奶桌」。(取材自微博)

內娛知名的「人形桌子」名場面再度升級。最新一期綜藝「地球超新鮮」中，陳星旭、周也與王玉雯再次同框，三人延續過去的經典站位，不過這次畫面更加逗趣。只見陳星旭一臉無奈地抱著兩隻小羊，周也與王玉雯則一左一右依偎在他胸前，各自拿著奶瓶餵羊，讓陳星旭瞬間化身「人形餵奶桌」，搞笑畫面播出後立刻登上熱搜。

這段「餵羊名場面」也讓現場嘉賓笑到停不下來，林一更脫口替陳星旭取了新外號「奶媽」，讓陳星旭當場哭笑不得，立刻轉身作勢逃離現場。節目播出後，他也在社群平台幽默發文，「轉身就是一個躲閃，逃離成功」。周也則配文「別看我只是一隻羊」，王玉雯也分享合照，笑稱「地球團擁有自己的小羊了」，三人的互動再次逗樂大批粉絲。

事實上，「陳星旭的人形桌子」早已是粉絲間流傳已久的經典哏。2025年騰訊星光大賞時，坐在中間的陳星旭，眼睜睜看著兩側的周也與王玉雯越過自己熱聊，甚至直接把他當成扶手，畫面曝光後，網友便替他封上「人形桌子」的封號。

沒想到這個經典站位之後一路從頒獎典禮、品牌活動延續到巴黎時裝周，只要三人同框，周也和王玉雯幾乎都會自然地靠向陳星旭，而他也總是默默站在中間，彷彿固定「桌板」般任由兩人依靠，因此每次同框都能掀起話題。

從一開始略顯尷尬，到如今已能自在接梗，陳星旭甚至曾自嘲，「她倆沒把我當男人，也沒把我當外人。」不少網友認為，周也與王玉雯能在鏡頭前如此自然地依靠他，反而代表三人交情深厚，也證明陳星旭私下相當有紳士風度、令人有安全感。這段毫無包袱、充滿默契的友情，也讓「人形桌子」成了娛樂圈少見又長紅的經典名場面。

精華 FAQ

  • 在《地球超新鮮》中，陳星旭抱著兩隻小羊，周也與王玉雯分站兩側依偎著他餵奶，畫面像把他當桌子使用，因此被網友戲稱為「人形餵奶桌」。

  • 林一看完後直接替陳星旭取新外號「奶媽」，讓全場笑翻；陳星旭則無奈又好笑，事後還在社群發文自嘲，表示自己「轉身就是一個躲閃，逃離成功」。

  • 因為從2025年騰訊星光大賞到品牌活動、巴黎時裝周，只要陳星旭、周也和王玉雯同框，兩人常自然靠向中間的陳星旭，讓這個站位一路變成長紅名場面。

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